三星S23U现身新版跑分平台，单核分数暴涨25.8%！

【天极网手机频道】日前，Primate Labs发布了全新的跑分工具GeekBench 6.0，并且优化了大小核架构，加入多项全新测试。此前刚刚发布的S23U也在新平台上进行了跑分，分数有着明显的进步。

三星S23系列发布于2月2日凌晨，将于2月24日正式发售。三星S23全系搭载独家定制芯片，其官方名称为Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy，但出于易宣传且好记的目的，三星精简了这一代号，并将其命名为Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy。这也意味着三星自研芯片Exynos将退居幕后，彻底退出高端市场。三星一直贯彻不同地区搭载不同芯片的策略，在欧洲和特定亚洲地区搭载自研的Exynos芯片，而在其他市场使用高通骁龙芯片。

相较普通版，三星定制骁龙8 Gen 2则在普通版的基础上将X3大核频率超频至3.36GHz，同时GPU的品题也从680MHz提升到719MHz。从跑分数据来看，三星S23系列在GeekBench 5中，单核成绩达到1583分，而普通版骁龙8 Gen 2的单核成绩基本都在1480分左右。在单核成绩方面，三星定制芯片已然成为安卓最强芯片。

在老版本的跑分平台中，三星S23U单核分数为1556分，多核则是4813分。而在全新的GeekBench 6.0版本跑分工具中，三星S23U则是跑出了单核1957分，多核5258分，单核更是出人意料地提升了25.8%的分数。其中主要原因就是因为开发人员调整了得分项目，添加了诸如照片库、照片过滤器等诸多新变量，并放弃了AES -XTS、语音识别和机器学习等相关变量。

此外，三星S23U将会搭载一颗高达2亿像素的传感器，还拥有一颗1000万像素的长焦镜头以及一颗1200万像素的超广角镜头，支持3倍和10倍光学变焦，同时支持最高100倍数码变焦。官方还强调，这次在三星影像系统中升级了Nightography超级夜景拍摄功能，可以在低光环境下获得更加清晰的照片与视频，大幅减少噪点。

三星S23U配备一块6.8英寸QHD+第二代动态OLED曲面屏，支持120Hz自适应刷新率以及240Hz游戏模式触控采样率。三星S23U提供最高1T存储空间，并且配备了5000mAh的大电池，虽然标配25W充电头，但是能够支持45W的快速充电。同时机身支持IP68级防尘防水，以及Ultra系列独有的S Pen。配色方面，三星S23U供了包括幻影黑、奶油色、绿色和薰衣草色在内的五款配色，机身重量达到234g。

作为一款备受期待的三星旗舰机型，S23U非常出色地完成了自己的使命，在性能方面有着不错的提升，尤其是定制版骁龙8 Gen 2的存在，使得这一新机在今年的手机市场中拥有不小的优势。不过按照三星往年的惯例，此次或许在调校方面依然会略显保守。