3年超长质保，助力魅族618开门红首战夺榜，多款产品热销斩获优异战绩

【天极网手机频道】5月31日20：00，魅族 618 开门红活动正式开启，在短短四小时的首日促销活动中，魅族 20 系列手机在多个平台获得优异战绩。

魅族手机销售额增速实现第一，魅族 20 系列在魅族商城实现旗舰手机同比增长 403%，并且全系产品荣登抖音爆品榜;魅族 20 斩获京东手机开门红竞速排行榜 3000 - 3999 元榜榜单 TOP 4，斩获天猫 3000 元档手机热销|好评双榜 TOP 2;魅族官方直播间荣登快手家电数码必看热销榜 TOP 1。

魅族 20 系列在多平台获得 618 开门红佳绩，少不了出色的产品力支撑以及 618 活动政策的支持。此次 618 魅族回馈广大用户，推出魅族 20 系列 3 年超长质保服务和180天只换不修服务，旨在挑战行业服务天花板，带动整个行业对产品售后服务进行优化升级，并以最真诚的服务带给用户最大的诚意和关怀。

同时，更大力度的福利政策也成为魅族多款机型热销的关键。其中，魅族 20 限时立省 200 元，购买即赠 TWS 耳机，并享受 12 期免息和价保 618 服务，部分热销版本京东PLUS会员领券再减 300 元，8GB + 256GB 版本到手价 2899 元，魅族 20 PRO 享 12 期免息和价保 618 服务。随着魅族 618 开门红活动开启，魅族 20 独白和魅族 20 PRO 晨曦紫两款新配色机型正式开售。

魅族 20 INFINITY 无界版将于 6 月 12 日 10 点在线上线下全渠道正式开售。购买魅族 20 INFINITY 无界版，除了赠送蓝牙音响外，还拥有至高 24 期免息、3 年超长质保和价保 618 服务。

作为魅族的科技潮流符号品牌，魅族 PANDAER 多款新品在燃力 618 开门红期间多平台实力上榜。其中，PANDAER 妙磁抗菌壳荣登京东开门红竞速榜 - 手机壳品牌销售额 TOP 2;PASA 妙磁抗菌壳登 100 元以上全包原创手机壳套热卖榜 TOP 1;PANDAER 15W 妙磁车载无线潮充斩获京东车载无线充电榜 TOP 2;50W 光之风冷无线潮充斩获立式无线充电榜 TOP 3;67W GaN 变速箱潮充斩获 150 元以上 67W 充电器热卖榜 TOP 3;PANDAER PASA 航宇之星邮差包荣登「天猫-男士包袋新品推荐榜」;PANDAER x XOG 白金独角兽赛博音响斩获抖音 1000 元以上音箱品类|爆品榜 TOP 3。数据显示，魅族 PANDAER 官网销量同比提升 126%，会员商店销量同比提升 168%，累计客户突破 10W。

用户为本，热爱无界。魅族 618 活动仍在火热进行中，更多福利、精彩活动等都将在魅族商城和各大授权电商平台持续开展。购机就在魅族 618，用真心赢省心，3 年质保更安心。