访谈纪实｜技术赋能、开放协同，新能源“后来者”全新MG4的突围之路

【天极网手机频道】8 月 5 日，上汽集团旗下知名品牌MG于杭州大会展中心举行了以“一起趣生活”为题――全新 MG4 的预售发布会，在此次发布会中，MG品牌事业部总经理-陈萃正式发布了全新的MG4四款新能源车型，其中三款车型均采用MG X OPPO 合作打造的手车互联系统，在未来，更多MG车型也都将采用MG X OPPO智行手车互联系统。发布会后，上汽乘用车常务副总经理俞经民、上汽集团创新研发总院总设计师兼上汽英国技术中心总经理邵景峰、MG品牌事业部总经理陈萃和上汽清陶总经理李峥，接受了包括天极网在内的诸多媒体的采访，就与OPPO开展的手车互联系统的合作、全新MG4中所搭载的支持量产的半固态电池的国际水平和 全新 MG4 的平衡和定位等多个维度进行了深入探讨。

在访谈开篇，环球汽车媒体直指核心，询问搭载OPPO车机系统的最新MG4在行业竞争力表现。对此，上汽乘用车常务副总经理俞经民分享了双方多年合作的深厚积淀，他强调，此次合作不仅是五年深度联袂的成果，更标志着智能座舱发展迈入新阶段。

上汽集团乘用车公司常务副总经理 俞经民

他在访谈中回顾了MG与 OPPO 开展合作的的背后故事，他分析了目前以蔚小理为主的互联网创业对于传统车企存在着的互联网和车机APP两大优势，并且指出互联网创业的对于传统车企的带来的冲击和启示，在他看来，十年前上汽喊出“你好斑马”，开启了移动空间智能化的探索，而今天，“手车互联”将是上汽在智能座舱领域的第二次腾飞。俞经民表示，这项技术不仅仅是互联互通的起点，更是通向智能座舱深层体验的重要支点，从目前两家品牌合作的手车互联体验来看，其OPPO 车机互联将会成为车机系统是第一梯队的，其持续领先和开放将成为OPPO车机系统的核心优势。一直为用户带来活的，能够不断升级迭代的智能座舱就是我们的初心。

在此次全新MG4发布会上，震撼亮相的第二代半固态电池无疑成为全场焦点，关于固态电池的讨论也随之再次升温。面对“液体成分仅占5%”这一技术突破，媒体将关注的目光投向上汽清陶的行业地位与未来潜力。对此，上汽清陶总经理李峥在采访中，分享了他对半固态电池技术趋势的深入理解与实践路径。

李峥表示，目前半固态电池首先解决的是用户长期以来对续航的焦虑问题，而从技术层面看，核心在于推动电池能量密度迈上新台阶，与此同时还要兼顾安全性、材料兼容性，那么固态化是目前唯一可行的方向。

在他看来，上汽集团的核心优势，正是多年坚持底层材料的自主创新能力，以及整车企业与零部件供应商之间的高度协同机制。这种从材料源头出发的技术突破，是推动产业升级的关键。而这种协同机制不仅显著缩短了研发周期，也加快了新材料的产业化进程，在创新与落地之间形成了良性循环。

上汽清陶正围绕“能量密度、安全性与电池生命周期”三大维度持续优化平衡，在正极材料创新方面不断取得新突破。他强调，唯有在底层材料上的持续创新，才能真正掌握半固态电池发展的主动权，走在行业前列。

李峥指出，全新MG4是一个新的起点，无论是坚定迈向全固态电池的终极目标，还是在半固态领域持续提升材料性能、加速产业化进程，上汽清陶都将始终坚持技术引领，坚持不懈的稳步向前。

面对媒体提出“是否会采用类似致敬或对标竞品的营销方式”的问题，上汽乘用车副总经理陈萃给出了鲜明态度：“我们不抄袭，也不复刻。”

上汽乘用车MG品牌事业部总经理 陈萃

陈萃表示，全新MG4自始至终都坚持原创设计语言，强调MG品牌的辨识度，例如尾灯虽然借鉴了用户熟悉的元素，但通过升级和个性化处理，塑造出了MG独有的视觉标识。“用户一看到，就知道是MG。”

“客户关心的点，我们多做10%;我们擅长的点，我们多做100%。”陈萃认为，唯有在价值和体验上持续拉开差距，MG才能真正走出一条属于自己的发展路径。

“MG作为后来者，必须通过极具竞争力的价格来展现我们的诚意，”他坦言道。但他也强调，这并不意味着一味打“价格战”，而是在充分评估产品实力之后做出的合理权衡。MG的目标是超越他们的销量，但绝不会简单复制对方的策略，而是立足于自身品牌的底蕴与产品的独特优势，走出一条属于MG的差异化之路。

在被问及MG“女性用户占比达六成”的情况是否会影响男性用户的认同时，上汽集团创新研发总院总设计师兼上汽英国技术中心总经理邵景峰表达了不同的看法。他指出，两厢车在海外市场从未被贴上“女性化”标签，反而是许多男性用户热衷改装的对象。然而在中国，由于SUV车型的盛行，许多原本灵动、可玩性强的小型车型逐渐退出了主流视野。

上汽集团创新研发总院总设计师兼上汽英国技术中心总经理 邵景峰

“我们一直希望MG4能重新激发年轻男性对两厢车的兴趣。”邵景峰透露，团队曾设想推出“裸车版本”，仅配备基础钢圈，由用户自由搭配原厂改装件，“我们希望这种玩法，能够激发男生的激情与创造力。”

全新MG4的预售发布会不仅全面展现了MG在车机互联、半固态电池、产品设计等方面的技术实力，也释放出品牌在年轻化、科技化方向坚定转型的信号。在智能电动车市场竞争日益激烈的背景下，MG以“后来者”的姿态集结优势资源，正加速迈向新能源赛道的新舞台。