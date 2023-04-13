腾讯ROG游戏手机7系列发布：4499元起，打造颠覆性游戏体验

【天极网手机频道】4月13日晚，ROG正式带来了全新的腾讯ROG游戏手机7系列产品，包含ROG游戏手机7和ROG游戏手机7 Pro，在延续潮酷外观设计的同时，还引入了全新的设计元素，并在硬件配置、散热架构、软件调教等诸多方面都进行升级，给予信仰玩家们颠覆性的游戏体验。

延续潮酷外观设计 斜切+双色颜值更高

外观方面，全新的ROG游戏游戏手机7系列在延续高颜值潮酷设计，其中ROG游戏手机7拥有暗影黑和幻影白两种配色，并且加入了“斜切风格”和“双色设计”，整体背盖分为半透明和哑光材质，更加具有层次感。结合Aura RGB信仰之眼 以及个性灯条的灯效，能够进一步彰显硬核玩家的个性。

ROG游戏手机7 Pro则提供了幻影白配色，并配备着ROG个性视窗，在不同使用状态下，如游戏、充电、X模式、来电等场景均可显示个性化动画。而且玩家们还可以自定义设置，依据喜好创建个性化动画显示，打造自己的专属动画。

AMOLED对称式直屏 165Hz高刷为游戏而生

ROG游戏手机7系列搭载了一块6.78英寸的AMOLED对称式直屏，DCI-P3色域覆盖范围高达111%，Delta-E<1，有着非常出色的色彩和色准表现，峰值亮度可达1500nits，在户外依然可以看清楚，而且还支持Auto SDR to HDR实时转换技术，拥有HDR10+认证，能够带来更加出色的视觉体验。

这块屏幕支持165Hz高刷新率，并可以在144Hz、120Hz、90Hz、60Hz或Auto之间自由选择，配合23ms全链路触控响应时间和720Hz触控采样率，在玩游戏时画面显示更加丝滑流畅，操作更加顺滑跟手。

骁龙8 Gen2领衔性能铁三角 全新散热架构性能全面释放

作为一款硬核游戏手机，强悍的硬件配置肯定必不可少。腾讯ROG游戏手机7系列搭载全新一代高通骁龙8 Gen2 5G移动平台，其采用台积电4nm制程工艺，拥有一个Cortex X3超大核、两个A715大核、两个A710大核以及三个A510能效小核，GPU为Adreno740，主频频率高达3.2GHz。相比于上一代CPU性能提升15%，GPU性能提升20%。同时，它还配备了至高16GB16GB满血版LPDDR5X内存和512GB的UFS 4.0闪存，数据读写及存储表现均实现升级，与骁龙8 Gen2组成强力性能铁三角，为玩家的游戏体验保驾护航。

同时，为了保障强悍的性能能够得到充分的释放，腾讯ROG游戏手机7搭载了全新升级的矩阵式液冷散热架构7.0，依旧是CPU中置架构，让热源原理手持位置，同时采用了重构真空腔均温板和重定型石墨烯，不仅增加了散热材质的覆盖面积，还新增了高速回流通道和三叉圆柱结构设计，可加速水蒸气的扩散，以减少内部热量聚集，主板与RF板之间还填充了3300mg的氮化硼冷却材料，散热效率更加高效。

腾讯ROG游戏手机7 Pro则更进一步，采用了矩阵式液冷散热架构7.0 Plus，搭载了业内首创的酷冷风洞动设计，背面的酷冷风动阀由50多个精密零件构成，所采用的高扭力步进式马达内置防跌落机制，可避免碰损内部结构，提升使用寿命。它会在连接酷冷风扇7时自动打开，将冷却气流直接带至鳍片式微型真空腔均温板，通过冷风对流对SoC实现快速降温，实现更高的散热效率。

全新酷冷风扇7更有料 散热更强还带低音

酷冷风扇可以说是ROG游戏手机的散热好帮手，每一代产品都持续的进行优化和升级，这次全新的酷冷风扇7也没有让大家失望。酷冷风扇7的内置叶片数量提升近3倍，有着更强的冷却能力，内置半导体制冷芯片和AI温控制冷系统，可通过侧边接口与手机相连，实时监测并智能匹配不同冷却模式，同时新增的“前侧出风”设计最高可对屏幕降温8℃，实现双面高效冷却。

而且，它还是全球首款搭载了扬声器的风扇，低音扬声器可提升77%的低音效果，配合双正向立体声扬声器，将手机打造为2.1声道便携式影院系统，给用户带来更加震撼的音频体验。

AirTrigger 7多组合操控 游戏精灵功能更丰富

丰富的操控一直以来都是ROG游戏手机的特色之一，ROG游戏手机7系列搭载了全新升级的AirTrigger 7操作系统超声波肩键可实现点击、速滑、水平滑动、抬起按下分别触发等多种手势操作，配合体感操控和四个酷冷风扇物理按键，让玩家可以实现更加丰富的操控体验，提升操作上限。

ROG游戏手机7系列还内置了游戏精灵，滑动屏幕即可轻松唤出，提供了包含宏、振动映射、免打扰、精彩回录、来电屏蔽等功能。

其中全新的振动映射功能可以在屏幕上映射对应的振动区域，给玩家带来更加直观的操作反馈。

6000mAh超大容量电池 5000万像素三摄加持

为了给广大游戏玩家带来更长时间的游戏体验和续航时间，ROG游戏手机7系列配备了一块6000mAh超大容量电池，而且支持65W的快充，能够快速为手机补充电量缓解电量焦虑。而且这次依然在侧边设置了一个Type-C接口，在横屏游戏时充电更加方便。

影像方面，它配备了5000万像素大底主摄+1300万像素超广角+微距镜头的三摄组合，采用全新RAW域超分算法，大幅强化数字变焦后的清晰度支持人像模式2X变焦功能，前置镜头升级为3200万像素，为玩家提供出色的拍摄体验。

售价方面

最后是大家关心的价格了，ROG游戏手机7的8GB+256GB版本为4499元，12GB+256GB为4999元，16GB+512GB为5799元。ROG游戏手机7 Pro的16GB+512GB版本售7999元(内含酷冷风扇7)，目前已经在京东商城上架，感兴趣的小伙伴可以去看看啦。

写在最后

可以看出，ROG始终坚持着为广大硬核游戏玩家打造最佳的游戏利器，这款全新的ROG游戏手机7系列便是一款非常全面的游戏手机。骁龙8 Gen2领衔性能铁三角搭配上全新升级的散热架构，提供了充沛的硬件性能，让广大游游戏玩家可以畅玩各种游戏，而且还有酷冷风扇7可以进一步优化散热，让体验更上一层楼;而除了强大的性能外，它还有着165Hz高刷+720触控采样率的顶级电竞屏，双正向立体声扬声器，在视觉、触觉以及听觉方面赋予玩家更好的体验，AirTrigger 7+风扇按键+体感操作则带来了更加丰富的操控方式，提升玩家的操控上限。当然，还有引入全新设计元素的潮酷外观，让玩家能够彰显出自己的个性。如果你是一名硬核游戏玩家，那么我觉得ROG游戏手机7系列不容你错过。