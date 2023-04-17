过去十年手机品牌减少90%，未来的手机市场还值得被看好吗？

【天极网手机频道】市场调研机构IDC的数据显示，2022年全年，中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比下降幅度13.2%，这是中国智能手机市场有史以来最大降幅。而截止2023年4月2日，第13周智能手机市场销量报告表明，中国手机市场非但没有实现复苏，反而继续下跌了约2%，当周合计销量大约为453.8万部。

不夸张的说，2023年的春风吹到了很多年行业，但好像偏偏避开了智能手机行业，这或意味着，在接下来的一段时间里，手机厂商们的日子会更不好过。据报道，过去10年智能手机领域得到了迅猛发展，但经过一次又一次的“淘汰赛”，1300多家手机品牌中消失了90%的品牌。

在我小时候的记忆中，“金品质，立天下”的金立手机深受人们喜爱，当时也算是比较高端的品牌，其市场份额当时还排到了全球第11位，但随着智能手机转型，金立很快就被挤出了市场。不只是金立，还有曾经“中华酷联”四巨头之一的酷派，我的第一部手机就是这个品牌，只可惜卖身乐视后，遭到资金链危机，便逐渐退出了我们的视野。

看到这里，相信不少人会发问，为什么九成的手机品牌都消失了？未来的手机市场又将是一种什么样的局面呢？

首当其冲必然就是市场过度饱和。过去几年，全球手机市场经历了爆发式增长，随着越来越多的品牌挤进市场，也导致市场过度饱和，出现了供过于求的局面，便也形成了强者胜、弱者败的局势。正是由于供过于求，各厂商之间的竞争也越发激烈，像一些小品牌在价格、品牌知名度、技术研发等方面自然无法与苹果、三星及华为这种巨头品牌相比。

此外，随着智能手机不断升级，消费者喜欢购买价格低廉但功能足够强大的水桶机。同时，处理芯片的短缺问题、5G网络的普及以及技术的不断变革等，对小型品牌的供应链和生产能力也是一种考验。总之，以上种种情况，对于小众品牌来说都十分不友好，这也直接导致在市场上无法站稳脚跟，最终被迫退出市场。

那么问题来了，手机业进入近10年最冷寒冬，未来的手机行业还是一门好生意吗？我认为，虽然有这么多手机品牌消失了，但手机行业依然潜力无限、前途远大，毕竟现在人手一部手机，对于我们来说已经完全离不开它，作为一个不可替代的产品自然有着可观未来。

不过，结合目前的数据来看，在市场大盘恢复增长之前，手机行业仍将面临一段较长的寒冬，想要安全过冬需要多准备几件“棉袄”。首先，要摆脱机海战术，聚焦精品，缩短战线，在市场大盘萎缩的情况下才不会积压库存;其次，坚定高端布局，追求高利润，随着市场饱和、换机周期加长，利润丰厚的高端市场才是最正确方向;最重要的还是，要注重消费者体验和品牌口碑的建立，只有赢得消费者的信任，才能留住消费者，保证销量，稳固市场份额。

约九成手机品牌消失，无不意味着手机行业竞争有多激烈，但可以确定的是，手机行业依旧是一门好生意。当然，当下的手机行业正在经历近10年最冷寒冬，而想要早日脱离寒冬，还需要从调整战略、改变路线等方面做起。