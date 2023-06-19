荣耀618最后28小时全面开花，揽多平台、多品类、多档位冠军

【天极网手机频道】荣耀618已火热持续半月有余，随着6月19日零点的钟声准时响起，年中大促正式落下帷幕。凭借首销火热的荣耀90系列、爆款旗舰荣耀Magic5系列以及多款限时补贴的全场景明星产品，荣耀618在最后28小时内销量节节攀升，各条战线捷报频传。

中高端旗舰销量大涨，智慧全场景多点开花

荣耀官方战报显示，6月17日20：00~6月18日23：59，荣耀商城手机品类销量同比增长212%，荣耀京东官方自营旗舰店手机品类销量同比增长66%，荣耀天猫官方旗舰店手机品类销量同比增长22%，荣耀抖音&快手官方旗舰店手机品类销量同比增长88%，这一成绩再次证明了荣耀在手机市场的强劲实力和广大用户对其产品力的认可。

具体来看，荣耀旗舰和中高端手机表现格外亮眼，尽显高质量增长实力：荣耀在5月底最新推出的荣耀90系列，以两亿像素升维影像，在中高端市场展现出了极强的竞争力，一举斩获京东&天猫&抖音&快手平台安卓手机新品销量冠军。荣耀Magic5 Pro作为高端旗舰，更是同档位无对手，获京东&天猫平台6000元以上价位段安卓手机单品销量冠军。

值得一提的是，荣耀全场景产品同样备受追捧，畅销各大电商平台，荣耀MagicBook 14 锐龙版获618全程京东平台14英寸AMD笔记本销量冠军，荣耀MagicBook 15 锐龙版获618全程天猫平台15英寸AMD轻薄本销量&销售额双冠军，荣耀平板8获618全程京东&天猫平台12英寸平板销量冠军。

作为互联网手机品牌起家的荣耀，在线上一直保持着强大实力，过硬的产品质量、诚意的补贴政策以及周到的服务，真正满足了不同消费者对美好生活的追求。今年荣耀更是全系产品矩阵升级上阵，创新科技全面爆发所带来的极致体验备受消费者青睐，618多点开花，无论数量还是质量都交出了一份完美答卷，有力捍卫了自己线上强者地位。

逆周期迎高质量增长背后，离不开长期主义战略下的高研发投入

就此次荣耀618热销爆款来看，从折叠旗舰荣耀Magic Vs的轻薄长续航，到Magic5系列首发的青海湖电池和自研射频增强芯片、鹰眼相机，再到最新荣耀90系列的2亿像素写真相机、零风险调光护眼屏，荣耀正通过在关键核心能力上的持续突破实现技术领先，用科技创新将“以消费者为中心”的价值观照进现实。

一直以来，荣耀都在以消费者需求为导向持续创新，依托MagicOS带来的底层技术生态基石，荣耀从手机产品体验创新拓展到全场景产品需求满足，再到全场景智慧解决方案，已建立起围绕“以人为中心”战略的完整解决方案闭环。如今，打好技术底座的荣耀，已进入高质量增长回报期，其全系产品在底层技术创新的加持下，不断向上跃迁，实现口碑与销量的双丰收。

荣耀CEO赵明发文表示：未来，荣耀将继续在“正确而艰难”的道路上，坚守长期主义，通过在研发实力和产品体系等方面的持续投资，以更加积极的姿态迎接市场风雨，以更极致的创新体验回馈消费者!

本届618大促，荣耀在多平台、多档位、多品类上都是大赢家，可谓是完美收官，而这种持续上扬势头还在继续。在数字新品荣耀90系列和Magic系列双旗舰的强大势能和技术创新力带动下，荣耀有望在下半年继续“火力全开”，以爆品效应不断刺激整体市场，逆势而上，引领行业高质量增长。