2022年中国智能手机平均售价2645元，近几年的手机为何越来越贵？

【天极网手机频道】近几年，几乎所有的手机厂商都在冲高端，随之而来的便是国内智能手机平均售价上涨。前几天，市场调查机构 Counterpoint Research 公布的最新报告显示，国内智能手机平均售价到2022年已达到385美元(约人民币2645元)。

我总是听到身边的朋友、同事说，总觉得现在售价四五千的机型不够旗舰，而能看上眼的那几款旗舰都得六七千，而前几年都都还是1499、1599元起，1999元的配置就已经相当顶了，如果售价超过2500还要遭到网友们的嫌弃。那么问题来了，仅是几年的时间，手机为何都涨到我们买不起的地步了呢？

我们先说通货膨胀的问题，货币供应量过多是会导致货币价值下降，物价上涨，从而也会影响手机的价格。但不少网友表示，但我并没有涨工资啊，几年前每个月四五千，现在每个月还是拿四五千，光手机涨价，显然不合理。而且，最近两年年经济大环境不好，消费者换手机的频率不断下降，厂商应该降低手机手机价格来刺激消费才对，所以我认为或许跟通货膨胀没有太大关系。

所以，在我看来，手机越来越贵的主要原因还是由于手机品质的提升，技术的升级，以及手机成本增加所导致的。文章开头我们就已经说过现在几乎90%的手机厂商都在冲击高端，但所发布的机型也并不是只有价格上涨那么简单，这些机型从设计、工艺、配置等方面均价达到了业内一流水准。再加上目前手机圈越来越卷，各大手机厂就要在研发、工艺、用料以及创新方面加投注大筹码，而这些最终都会体现在产品价格上。

要知道智能手机本身就是一个“世界工厂”的产物，处理器、屏幕等零配件的生产与全球各地的供应商挂钩，如果真出现通货膨胀的话确实会造成一些影响。

我们以华为P60、Mate X3系列手机所爆出来的维修价格举例，华为P60系列手机的屏幕为1479元起，华为Mate X3系列屏幕组件为4998元，相当于一部直板旗舰的售价。我把这个拿出来说不为别的，只是想证明，高端手机在用料上都是用最好的配件，真材实料的东西成本原来就高，如果你追求高品质的产品，就不能质疑它的价格。

不知你们有没有注意到，虽然现在依然有很多人在选择高端手机时会首选苹果，但在华米OV发布旗舰新品时也会引起不少人围观，这都是因为国产旗舰品质的上升，而想要做到高品质，技术投入必然要到位。不可否认，现在的国产旗舰已经站在了世界第一梯队，并且在不断向苹果发起挑战，更喜人的是在影像、续航以及信号等方面已远远领先苹果，但这些都需要投入大量技术和金钱，当然，最后也会落在产品价格上。但如果说，国产品牌还是一味单纯地去追求“性价比”，我想也不会有现在这样的国产高端旗舰。

总而言之，现在手机越来越贵，主要是因为技术投入、成本增加高、明星代言等耗费了大量成本，而这些自然都是要算在手机里的。当然，我们在选手机时还需量力而行，预算一般就选中低端机，既便宜又好用，但追求高品质又不差钱，高端旗舰就是你的菜!