折叠屏销量逆势增长！OPPO国内市场1月份销量第一

【天极网手机频道】随着智能手机进入了创新瓶颈期，手机本身并没有产生太大的更新迭代，仅仅是在进行常规的升级。然而，在另一个新兴的赛道――折叠屏，其却在持续低迷的智能手机市场中逆势大增，销量屡创新高。

CINNO Research数据显示，2022年中国市场折叠屏手机销量达283万部，同比大幅增长144.4%，成为2022年智能手机市场为数不多的亮点之一。2023年1月，中国折叠屏手机市场依旧保持销量同比和环比持续双增长，其中，OPPO更是首登国内折叠屏市场销量第一。

据了解，2023年1月中国市场折叠屏手机销量同比增长54%，环比增长57%，其中，OPPO的表现最为抢眼，销量同比大幅增长483%，跃居中国折叠机市场首位，华为、三星紧随其后。而从市场份额来看，2023年1月OPPO以30%的份额同样跃居国内市场第一，同比上升22.1个百分点，Top7品牌市场份额上升最大。

OPPO能够取得如此亮眼的成绩，与其去年底发布的新品OPPO Find N2、OPPO Find N2 Flip脱不开关系。其中，首款竖折新品Find N2 Flip凭借着轻盈小巧的外观、超大尺寸的外屏、坚固耐用的新型铰链等设计优势，深受消费者的认可，当月销量跃居国内折叠手机市场单机销量冠军。

而从CINNO Research的调研数据显示，2023年1月中国折叠手机竖折形态销量占比42%，同比上升2个百分点。OPPO份额从无增至44%，排名第一，正是受惠于OPPO首款竖折产品Find N2 Flip上市后销量带动。可以说，OPPO Find N2 Flip这款新品的用户好评度相当高，让OPPO在国内折叠屏市场大放光彩。

对于消费者而言，除了基础配置、系统交互等优异体验外，价格也是阻碍大众入场的关键原因。不过，随着各大手机厂商的不断加码，各项产业链技术趋于成熟，2022 年新上市折叠机型绝大部分起步价都下探至四位数水平，带动万元以下折叠机份额快速攀升。

从销量大幅增长的5000-9999元价格区间来看，OPPO以47%的份额排名第一，同比上升31个百分点。早在OPPO推出首款折叠手机产品OPPO Find N开始，就将折叠手机产品价格下探至7000档位，在当时的折叠屏手机市场，具备很高的性价比。不仅于此，去年上市的新机OPPO Find N2 Flip更是将价格下探至6000元档位，极大地降低了普通大众迈入折叠屏市场的门槛，对于带动折叠屏市场整体销量上升有着不可小觑的作用。

笔者以为，在各大手机厂商的努力下，折叠屏手机早已迈过了最初的概念阶段，进入了全新的“常用时代”。OPPO作为国内的头部厂商之一，推出的OPPO Find N2、OPPO Find N2 Flip产品具备更轻、更坚固、更耐用的特性，同时价格比较亲民，确实能够带动自身销量的增长。更为重要的是，OPPO对于折叠屏的设计理念，也将在未来很长一段时间内，引领折叠屏手机行业的发展，使其真正地进入折叠屏的“重用时代”。