手机和相机摄影区别在哪 拍出好看照片的关键是什么？

【天极网手机频道】 前言

在90年代人们拍摄世界的唯一设备可能是单反相机，但时过境迁随着智能手机的飞速发展，手机摄影的人群可能还要超越了传统相机人群。你可能认为小编要表达的意思是手机摄影的硬件水平已经超过相机了，但很抱歉。在文章开头我就想表明一个观点“手机相机拍摄的照片素质、信息量是无法超过相机的”，一万块的iPhone14Promax对比几百块钱的垃圾二手单反相机都不太可能打得过，虽然这十分残忍，但这也是实事。今天这篇文章我们不谈论手机和相机拍摄水平高低，因为根本没有可比性，我希望大家明白这一点。但我希望通过这篇文章来告诉大家，手机拍摄是怎么回事，相机拍摄又是怎么一回事，两者的本质区别在哪里，拍出好看照片的关键究竟是什么？

手机拍摄

其实早期的手机拍摄效果是很不理想，甚至可以用惨烈来形容。有人会吐槽手机没有快速的快门反馈，那厂家就专门针对这个打造一个鹰眼摄影模式;有人发现手机没有长焦镜头，难以拍摄到远处的物体，厂商就开潜望式镜头;还有人认为手机拍摄的画质细节不够，那厂商就把一亿像素的镜头给你配上。如果你有仔细发现近些年手机摄影的改变，你会发现各家手机厂商都大差不差，因为大家用的旗舰传感器都是那么几个，能够体现出差别的地方可能就是软件拍摄模式。

目前的手机圈摄影是十分卷的，大家可以发现变焦能力突破百倍的潜望镜头手机，也可以见到传感器尺寸媲美黑卡相机的大底拍摄手机，还能够发现各种传统相机厂商和手机厂商合作打造出的联名产品。无论产品的形态如何变化，手机厂商想要给用户带来的拍摄体验其实只有一种―“傻瓜式拍摄设备”。这个傻瓜的意思小编想要表明的意思其实是简单、快捷、没有学习成本的拍摄设备。

也就是说手机的拍摄本质就是简单化、自动化的一键出片，你哪怕是一个啥也不懂的小白用户，但你只需要把手机对准物体轻轻一点就可以得到一张虚化自然，色彩丰富并且高清晰度的照片。你不需要知道快门速度、ISO、光圈大小等等专业知识，因为手机在你对准物体的那一瞬间已经给你自动计算好了这些参数。各大手机厂商在拍摄技术上做了各种调整，比如AI智能识别物体、多镜头拍摄模式、各大相机厂商滤镜模式等等，这一切都是为了让用户拍的方便、拍的舒心、拍的好看，得到一个全自动化的拍摄体验。

相机拍摄

相机拍摄其实也很简单，因为大多数相机也有全自动模式，但通常情况下这个全自动模式得到的照片观感很不好。所以使用相机的过程中我们首先就需要学习很多专业知识，比如ISO是什么东西，快门速度的快慢会影响啥，光圈究竟什么时候开大、开小，甚至还有一些基础的相机保养步骤，相机镜头更换。

但通常有很多相机入门小白发现自己学习了很多知识，但拍出的照片依旧没有手机好看。这是因为相机的照片需要后期调节参数，相机不像手机那样会有人全自动化的给你调节饱和度、颜色等等参数。相机可以保证给你拍摄一张高清晰度，高后期空间的“初版照片”，毕竟一台相机的拍摄传感器可能是手机的几倍甚至十倍，两者得到的信息量完全不是一个概念。

相机拍摄可以说大大增加了用户自己操作的步骤，在拍摄前，我们需要依照环境的光线来调节合适的ISO，如果ISO过大那么相机的噪点就会很严重，此外还要确定快门速度和光圈大小，运动的物体我们一般用高快门速度和低光圈，静止的人像照片我们就用低快门速度和高光圈来实现完美的虚化效果。总结一下，使用相机拍摄就是在ISO、光圈、快门速度这三个参数中选择一个合适点来进行创造。得到成品样片后，我们再进入各种修图软件进行人工手动的一个调节，最终得到一张照片。

适用人群

那么相机拍摄和手机拍摄究竟适合哪种群体用户呢？这个问题总结起来也十分简单，如果你追求简单、自动化的拍摄，那么一部手机足以让你拍出好看的照片。当然你喜欢折腾，想要得到信息量更多，后期空间更大的照片，那相机一定是碾压手机好几倍的。但归根结底，用手机相机去和单反相机对比这事本就不靠谱，大家不用把时间浪费在这个问题的“唇枪舌战”上。并且手机并不是一台相机，它有着相机没有的功能，手机是生活的必需品!没有必要为了跟风去购买相机，如果你没有经过系统的学习，那么发现相机拍摄效果不如手机的你一定会大失所望。

总结

如果你只是想随便发个朋友圈或者留个纪念，那么手机拍摄的便捷性、快速出图的模式肯定要优于相机。单反只是在信息记录量这个点上领先手机太多。单反相机的后期调整和手机拍摄的自动化，其实都是在照片信息上进行改变。如果你还在究竟器材的使用，倒不如去多练习自己的拍摄技巧和构图，真正的摄影大佬是不会在意器材，因为拍摄其实就是一个记录和表达的艺术方式，器材上的提高并不能让你从一级跳跃到一百级。单反相机和手机完全就是两个东西，它们追求的拍摄理念也不一样。在未来很长一段时间里，手机不可能去取代相机，相机也不会因为手机拍摄的进步而消失。