华为畅享 60X正式发布，搭载鸿蒙系统 3.0，再掀千元机体验革命！

【天极网手机频道】4月17日，华为召开nova 11系列及全场景新品发布会，带来新一代华为畅享系列畅享 60X，在如今强调极致内卷的千元机市场，华为将目光聚焦于系统优化，结合鸿蒙操作系统3.0重塑用户体验。

华为畅享系列自诞生之初，就格外注重用户体验，秉持“让用户畅享新科技”的理念，以独树一帜的用户体验和华为可靠的硬件品质，为用户带来独一无二的产品。这次华为畅享 60X则是在这一理念之上更进一步，配合全面升级的鸿蒙操作系统3，让用户拥有更加智慧便捷的操作体验。

相比旗舰机精尖昂贵的黑科技，“流畅”、“好用”才是千元机用户所追求的本质。华为近年来愈发成熟的鸿蒙生态广受用户好评，尤其是全面进化的鸿蒙操作系统3，成为如今华为手机的灵魂，无论是去年发布的华为Mate 50系列还是刚刚开售的华为P60系列，都收获良好的口碑。

华为畅享 60X虽然只是一款千元机，但其同样搭载鸿蒙操作系统3.0，继承华为旗舰机型优秀的系统体验。相比其他系统复杂的桌面插件排布，华为畅享 60X可以将相同尺寸卡片堆叠在一起，用户通过上下滑动即可调用不同卡片。面对强迫症用户，华为畅享 60X提供两种智能布局，可以选择一键将相同色系的App放在同一页，或是按照功能分类来摆放App。

而在流畅度方面，鸿蒙操作系统3对系统底层作出大量优化。通过超级内存技术提升应用操作响应速度，同时优化底层逻辑，面对大型渲染毫无压力。如今一些社交App存在重复文件存储问题，华为自研超空间存储压缩技术，能够自动计算重复文件，将其压缩为一份文件，减少手机空间滥用问题，提升流畅度。

此外，鸿蒙操作系统3升级用户隐私安全。用户使用华为畅享 60X时，应用权限调用都能在隐私中心一览无遗，并针对不合理权限给用户提供建议，杜绝隐私泄露问题。同时安全中心可以主动帮助用户识别问题，尤其面对一些骚扰电话以及支付场景时，为用户提供最安全的建议，降低风险。在此基础上，华为畅享 60X拥有纯净模式3.0，智能判断风险App，禁止风险应用后台以及调用敏感权限，为用户守好安全这一关。

最重要的是，配合其他华为设备，用户可以在超级终端界面将其他设备拖到手机图标旁就能完成连接。在与华为平板协同使用时，平板设备可以继承华为手机的通信功能，并非只是单纯的热点共享，用户能够直接在平板上完成电话、信息、上网等等一系列原先只能在手机上完成的事情。也就是说，用户只需要一台搭载鸿蒙操作系统3的设备，就能真正做到一机在手，全家我有。

在系统之外，华为畅享 60X硬件同样十分出众。其搭载7000mAh的双电芯大电池，素皮版首发22.5W反向有线快充，降低用户电量焦虑。同时配备一块6.95英寸大屏，支持90HZ智能高刷，270Hz的触控采样率，采用全新X键实体按键，通过自定义功能简化用户操作步骤。双密闭对称立体双扬声器的加入，为用户带来影院级的澎湃音质。作为一款看重用户体验的千元机型，华为畅享 60X搭载华为引以为傲的鸿蒙操作系统3.0，实现用户体验越级，同时在硬件方面也做到在这个价位无可挑剔。可以预见的是，华为畅享 60X或又将掀起千元机行业的体验革命。