星云氛围灯随音而动，OPPO Reno10 Pro 星籁版开启预售仅3899元

【天极网手机频道】6月27日，@OPPO官微正式宣布全新OPPO Reno10 Pro星籁版开启预售，存储配置为16GB+512GB，还搭载了超光影长焦镜头和长寿版 100W 超级闪充，售价3899元。天极网了解到，此次OPPO从时尚高颜值的英雄联盟游戏人物萨勒芬妮中汲取灵感打造了Reno10 Pro星籁版。新品以“星籁粉”作为主色，机身采用行业首创的金缕流纱工艺 + 彩镀玻璃工艺，产品意象为「璀璨星河」，随光影闪耀的斜面纹理，宛若流星雨洒落手机背盖，配合梦幻粉色，闪耀神秘的梦幻气息给人焕然一新，灿烂通透之感。

OPPO Reno10 Pro星籁版灵感源自星籁歌姬 ・ 萨勒芬妮

业内首发区域氛围灯效――星云氛围灯

OPPO Reno10 Pro星籁版这一次在外观上再次带来新意，它在摄像头deco部分创造随音而动的“星云氛围灯”。它是目前手机中面积最大、可实现效果最丰富的氛围灯，细微处的小设计给用户带来更多新颖和浪漫的交互体验。共有8种单色和多个主题的混色效果，用户在听音乐、来电提醒时都可设置专属动效，精致且不失当代潮流。

OPPO Reno10 Pro | 英雄联盟手游定制礼盒

萨勒芬妮作为OPPO Reno10 Pro星籁版最具特色的设计，礼盒上以萨勒芬妮的星星泪饰为灵感，外观为星形，在礼盒的5个角，各放置着不同的物件，手机则放置在最中央。包含Reno10 Pro 星籁版、萨勒芬妮联名星光手持镜、萨勒芬妮联名灵感DIY手机壳、DIY套件，OPPO希望每一个女生都拥有美丽自信找到自己的舞台，成为这个夏天最美最耀眼的Super star。

OPPO Reno10 Pro星籁版――星籁粉配色

OPPO Reno10 Pro星籁版即日起线上开启全面预订，并将于6月30日10点正式开售。购机用户有机会获得24期免息、以旧换新1200元补贴、两年五折的碎屏保等优惠。此外，OPPO Reno10 Pro英雄联盟手游定制礼盒也于6月27日 同步开始线上预约，在OPPO商城、天猫、京东、抖音、拼多多等线上渠道搜索Reno10，参与互动有机会赢得价值639元萨勒芬妮手办，更多OPPO Reno10 Pro星籁版新品信息可前往OPPO官网查看。