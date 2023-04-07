好物种草：Find X6系列成同价位段最值得买的影像旗舰

【天极网手机频道】如果要问近期最火的旗舰手机，OPPO Find X6系列可以说是实至名归。自发布以来，OPPO Find X6系列凭借着优异的影像实力、巅峰的性能水平以及出色的充电与续航能力等优势，备受媒体与用户的一致好评。不过，在笔者看来，在同价位段的旗舰产品中，OPPO Find X6系列是最值得买的影像旗舰。

OPPO Find X6系列主要包括OPPO Find X6(标准版)与OPPO Find X6 Pro(高配版)两款机型。影像参数上，标准版主要搭载5000万像素IMX890广角镜头、5000万像素IMX890长焦镜头、5000 万像素JN1超广角镜头;而高配版则搭载5000万像素IMX890一英寸大底广角镜头、5000万像素IMX890长焦镜头、5000 万像素IMX890超广角镜头。

从具体的参数来看，标准版与高配版在广角镜头与超广角镜头上有所差异，高配版的影像数据显然会更加优异，综合影像体验自然也会好上不少。以高配版的OPPO Find X6 Pro为例，进行影像领域的一番综合体验。

OPPO Find X6 Pro拍摄的焦段主要有15mm、23mm、48mm、65mm、72mm、144mm，分别对应0.6x、1x、2x、3x、6x四个常用焦段，光从影像玩法来说，还是比较丰富的。在日常普通的焦段体验中，凭借着一英寸大底的优势，进光量比较充足，拍摄的画面清晰度自然毋庸置疑，并且由于哈苏影像系统的加持，画面的细节再一次获得优化，凸显出了哈苏独特的影调效果。

至于中长焦部分，则是OPPO Find X6 Pro的最大优势，涵盖了人像、风景、微距等多种拍摄场景。65mm焦段，即人像拍摄的3x焦段，大光圈使得画面具备出色的景深效果，同时在人物主体与环境的过渡方面相当自然，即使是边缘的头发丝，也能实现较为精准的抠像。

而72mm焦段，日常适合用来拍摄风景或建筑，能够去除画面中杂乱无章的干扰因素，保证画面整体的纯净度，这也是用户上手难度最低且使用频率较高的焦段。而由于它采用了暗光长焦技术，完全打破了以往大众对于“长焦镜头不适合拍摄夜景”的刻板印象，拍摄出的画面明暗对比分明，暗部的细节并不会像以往那般被过渡提亮，充分还原了暗光环境的空间感与色彩性。

至于144mm焦段，它并不是光学焦段，而是利用四合一像素传感器中央的 1200 万个像素点进行裁切，比传统的数码裁切拍摄出的图片，画质会好上不少。这个焦段更多在于拍摄细节，例如建筑的某一部分，整体清晰明亮，画质并不会损失太多，比起以往的数码直接裁切，成片率与成片效果大幅提升，体验自然也有所上升。

由此来看，OPPO Find X6系列在影像方面的表现，可以说是重新定义了一款影像旗舰的标准。即使是标准版，尽管与高配版存在差距，但它同样提供3x、6x的长焦焦段，再一次降低用户购买影像旗舰的门槛。

再综合OPPO Find X6系列的价格来看，笔者以为，这款产品堪称如今市场上同价位段最值得买的影像旗舰。对于大众来说，好的影像其实不在于它配备的镜头或硬件先进与否，而在于每次调用不同焦段的便捷性、成片率高低以及是否具备自己独特的影调效果等诸如此类与用户实际体验相关的特性。