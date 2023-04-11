华为畅享60X正式官宣，大屏长续航诠释真正的“年轻实力派”

【天极网手机频道】在华为春季旗舰新品发布会上，华为畅享 60系列正式亮相，作为最新一代的“时尚精致实力派”，其在外观、影像、体验等方面再次进化，得到了消费者的一致认可。现在，华为畅享系列又将迎来一位“年轻实力派”――华为畅享 60X。

今日，华为官方微博发布预热海报，宣布华为畅享 60X及全场景新品发布会定档2023年4月17日下午14：30。回顾华为畅享系列，每一代都能给我们带来众多深入人心的亮点，比如潮流时尚的外观设计、超大屏幕以及超长续航基因，因此也成为不少年轻用户的换机首选。那么， 这一次的华为畅享 60X又为我们带来了哪些惊喜呢？

从官宣海报来看，华为畅享 60X相机模组部分采用了旗舰标志性星环设计，中心留空，镜头模组分布于圆环之内，延续中轴对称美学，这样的独特风格一眼可辨，很旗舰，很华为。仔细观察中框部分，整个机身非常纤薄，后壳边缘处略有弧度，非常贴合手型，将带来舒适的握持感。

另外，华为畅享 60X将配有玻璃和素皮两种材质，以及华为旗舰备受青睐的银色和橙色两款配色。不得不说，在华为畅享 60X身上让我看到了华为旗舰级色彩美学的影子，高端质感从细节中自然流露。

华为畅享系列一贯以大屏幕、大电池与大内存作为主力卖点，而这一次的华为畅享 60X也将继承这些优势基因。由华为微博正文可知，华为畅享 60X保持机身轻薄、设计高端的同时，搭载了7000mAh大电池。

有一说一，放眼整个手机市场，这样的电池容量都是非常领先的，可以猜测，为了实现这惊人的电池容量，华为畅享 60X应该采用了新的电池方案，进一步提高了电池能量密度。可以确定，7000mAh大电池必将成为同档位续航能力的天花板，另在超级快充的加持下，无论是外出游玩还是日常拍照，都能很大程度上减少充电焦虑。

大屏幕也是华为畅享系列产品的另一大亮点。据悉，华为畅享 60X这次搭载了一块超大的影音大屏，保证手机拥有更大的显示面积，玩游戏时能有宽阔的视野，追剧时更具沉浸感，上网课学习时也更清晰直观。终归一句话，大屏能让用户在不同使用场景下都能拥有更舒适的体验。

当下，很多用户喜欢用照片和视频来记录生活，超大存储空间便成为了手机行业的必然趋势，华为畅享 60X也洞察到了用户对大存储空间的需求，将提供超大存储，即便经常拍摄视频，又或有重度下载需求，也能让你告别存储焦虑。

华为畅享系列的初衷，就是让用户畅享新科技，通过深入用户的场景洞察，带来真正解决痛点的功能，而经过一代又一代的演进，华为畅享 60X在大电量、大屏幕、大存储空间等多个维度均实现升级，令人期待。

华为畅享 60X将于2023年4月17日与我们见面，相信华为畅享 60X的到来将再次拉高中端机市场的用户体验，成为可以直接闭眼入的不二之选，感兴趣的小伙伴可以关注一下哦~