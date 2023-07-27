IDC发布Q2国内市场销量数据，OPPO延续一季度势能上半年成中国市场第一

【天极网手机频道】受到大环境多重因素影响，今年国内智能手机市场出货量持续走低，不过今年第一季度OPPO以19.6%的市场份额稳居第一，表现出色。

而刚刚过去的第二季度国内市场出货量约6570万台，同比下降2.1%;中国600美元以上高端手机市场份额达到23.1%，相比2022年同期逆势增长，增长3.1%;2023年上半年出货量约1.3亿台，同比下降7.4%。虽然国内市场整体表现依旧是呈现低迷状态，不过国内手机厂商OPPO延续第一季度优异表现，以17.7%的市场份额在第二季度保持国内手机市场第一，成为上半年中国手机市场份额第一。

尽管中国智能手机整体市场持续呈现低迷状态，但600美元以上高端市场受到影响较小。IDC指出，双旗舰Find X6系列和Find N2以及Find N2 Flip系列帮助OPPO在600美元以上高端市场份额进入前三位。

今年3月份OPPO推出全新影像旗舰OPPO Find X6系列，首次定义了超光影三主摄，精准定位用户的影像需求和痛点，凭借出色的产品力和影像体验，突破手机多摄区分主次的传统，成就了这款旗舰机的影像力，也是取得市场认可的关键所在。全系的广角、长焦、超广角三颗摄像头均采用行业领先的大底传感器技术与领先行业的光学设计，第一次让每一颗摄像头都拥有旗舰级的光线捕捉性能。正是如此强大的影像体验，使得Find X6 系列一经上市便获得市场广泛认可及好评。



OPPO Find X6系列

同时，OPPO也凭借Find N2 Flip在国内折叠屏市场大放光彩，加之各项产业链技术趋于成熟，Find N2 Flip价格下探至6000档位，极大地降低了普通大众迈入折叠屏市场的门槛，对于带动折叠屏市场整体销量上升有着不可小觑的作用。在400-600美元市场，依靠Reno系列的出色表现，OPPO市场份额优势明显。



OPPO Find N2 Flip

整体来看OPPO市场表现稳健，OPPO只有持续不断洞察消费者对产品的需求与痛点，同时注重以前沿、前瞻技术持续牵引行业向前，才能更好的理解、把握并引领消费者的实际需求，将科技力持续转化为用户切实需要的产品力。