小米 17 Pro妙享背屏：“花瓶”还是“生产力”？

【天极网手机频道】9月25日晚7:00，小米17系列的小米17、小米17 Pro、小米17 Pro Max三款机型同时发布，搭配着我们雷总的年度演讲《改变》，可谓是十分吸睛。其中，最亮眼的设计可能就是Pro系列所搭配的妙享背屏，看起来科技感直接拉满!这是一块横向覆盖的屏幕，尺寸为2.66英寸，摄像头区域是挖孔设计，就像一个“全面屏背屏”。在功能上，支持有倒计时、接打电话、音乐控制、航班值机信息展示、打车信息展示、后摄自拍预览和操控等。

当然，对于这一设计网友们也是众说纷纭，不少人纷纷调侃它的设计鸡肋。

但是对于一些习惯把手机翻着放的人来说，这一设计可谓是实用性拉满。既可以通过自定义壁纸提醒自己计划安排，还能避免漏掉重要消息和电话。

并且，这一背屏可以在用后置徕卡主摄自拍时，实时预览构图，再也不用在翻看直男朋友拍的一张比一张丑的照片构图时，两眼一黑。平时与闺蜜们合照拍美图的时候，能够看清楚每个人的脸，甚至还能够切换变焦和人像模式，调整美颜参数，画质更是吊打前置摄像头。尤其是对于一些有拍摄需求的人群来说，生产力直接翻倍。

另外，小米还贴心在背屏上给用户内置了四款正版小游戏：《愤怒的小鸟2》、《消灭战机》、《毛球跑酷》和《经典贪吃蛇》。在忙于工作的时候，偶尔玩玩益智游戏，摸鱼劳逸结合，何尝不是新时代打工人的解闷神器。

总体来看，妙享背屏这一设计虽然看似普普通通，但是其中一些小巧思还是让人眼前一亮的，相信在后面几代这一设计经过更新和完善能够收到更多人的喜爱