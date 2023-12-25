推高游戏性能上限，iQOO Neo9系列展示最新双芯游戏性能技术

【天极网手机频道】随着iQOO Neo9系列新机发布时间的接近，相关的产品爆料和官方剧透正在越来越多，其中网友最关心的双芯性能热度持续推高。而iQOO官方这一次也不准备藏着掖着，大方透露新机的性能新亮点与新特性。12月22日，iQOO举办“iQOO Neo9系列双芯游戏性能技术沟通会”，全方位介绍了在天玑9300“全大核”架构下，iQOO Neo9 Pro的强悍性能调校，以及自研电竞芯片Q1带来的PC级超分、超分超帧稳定并发和新一代低时延超帧等游戏体验优化。打破硬件功耗天花板，拉高游戏性能上限，本次沟通会向外界展示出iQOO深耕游戏性能领域多年的丰富成果。

同档唯一“全大核”性能旗舰，展现强悍性能调校实力

在vivo蓝晶芯片技术栈和MediaTek的共同探索下，双方投入数千人研发、集三年心血、共同定义八大赛道，创造出天玑9300“全大核”架构旗舰平台，其由4颗Cortex-X4 + 4颗Cortex-A720构成，具有性能、游戏、影像、AI等全场景的强劲实力。

背靠“蓝晶芯片技术栈”，iQOO站在巨人的肩膀上加深联合调教，从芯片调优到体验闭环，扎实覆盖八大赛道，性能自然水到渠成。

首先，得益于独家不公平调度2.0带来的合理系统资源利用，以及充分优化复杂场景下的流畅性，iQOO Neo9 Pro实现开放世界手游和语音通话的重载双线程同开，拿下“畅玩30分钟，稳帧59.4帧”的出色成绩，同时温控表现优秀;其次，iQOO自研的帧感知技术2.0通过对游戏场景“逐帧”识别和负载计算，实现精准的调度分配，降低功耗提高稳帧，助力iQOO Neo9 Pro对比上代实现开放世界手游的大世界跑图半小时帧率和功耗领先业内友商产品，平均帧率59.5比53.9，平均功率5.1W比5.7W，做到帧率更高，功耗更低。

最后，至强性能的发挥需要强力的散热系统支撑。iQOO Neo9 Pro带来iQOO史上VC覆盖率最高的6K VC均热板，整体投影面积高达48.82%，并具备行业独家的双层毛细动力泵，配合精准的温控策略，iQOO Neo9 Pro畅玩1小时《王者荣耀》120帧+极致画质下，整机最高温度42度，相对业内搭载“万级VC”的产品具备更优秀的温控表现。

在极强的性能基础、智能的调度策略以及领先的散热设计下，iQOO Neo9 Pro将在未来的很长一段时间内，都是同档唯一的4+4 全大核性能旗舰，也将是同档中的性能王者。

从极致用户体验出发，成就超分超帧之王

始于iQOO Neo5的“强悍双芯”，开创了手机高帧低功耗游戏体验新时代。作为手机游戏超分技术的引领者，iQOO Neo9系列将凭借自研电竞芯片Q1，结合自研VSR超分算法，大幅降低功耗，提供超越硬件的体验，掀起一场手游的“视效革新”。

在VSR算法研发上，iQOO研发团队重点突破两个核心课题：提高游戏资源PPI和合适的画质增强效果。为此，研发团队实现了对VSR算法支持多种参数的调节、建立一整套画质评价标准、通过人因实验进行画质打分得出符合人因实验的参数，并最终通过深度走访用户得出最优参数效果。

而只有深度定制的自研芯片，才能跑通高效算法。iQOO突破性带来自研电竞芯片Q1，实现领先行业的PC级超分效果、零时延零感插帧以及稳定的超分超帧并发效果。值得关注的是，iQOO Neo9 Pro独家带来同档唯一的开放世界手游的1.5K高质量超分和72帧超帧并发，并实现30分钟稳帧运行，其效果甚至超过业内2K分辨率超分的产品。

不但如此，iQOO Neo9系列还带来100多款144帧超帧游戏和37款超分游戏，打造一个数量庞大的超帧超分游戏生态，真正做到体验领先，覆盖领先，流畅革新。

iQOO是行业唯一坚定走双芯路线的手机品牌，历经3年10代产品的持续迭代，实现历代独显在“高性能”和“多乐趣”的方向上，持续不断地提升游戏体验。

带来手游全地图移动光追技术，iQOO持续引领移动光追技术风向

iQOO作为首发具备硬件光追体验的厂商，在移动端支持光追的游戏领域发力，在技术上持续领先。iQOO 11曾在行业内首发《天谕》的移动光线追踪体验，带领玩家首次进入一个更为真实的移动游戏世界。此次，得益于天玑9300旗舰的强大硬件级移动光线追踪能力，iQOO与游戏方联合开发，Neo9 Pro带来《暗区突围》全地图光线追踪的行业独家游戏体验，能够开启光追稳定运行60帧。iQOO引领高端显卡才有的“光追”体验，为用户带来一个高帧率且极具沉浸感的游戏世界。

挑战安卓最强触控表现，打造赛事级快准稳的操控

检验触控技术的最佳场景是游戏，凭借多年作为KPL官方比赛用机的调校经验，通过对KPL明星战队和选手的深访，以及数月不断的操控体验测试和极致调校，在iQOO Neo9系列搭载的1.5K 144Hz 8T全天候超感屏上，实现了领跑行业的超感触控解决方案―自研超感触控V-Sync技术，通过完全对齐游戏从“渲染”到“显示”整个链路的帧率，挑战行业最低触控时延。得益于该技术，畅玩国民级FPS手游60帧场景，时延低至37.92ms，领先业内友商产品近37%，让玩家体验到高质量超分超帧并发带来畅爽无时延感。

此外，iQOO Neo9系列还通过优化触控算法的抗干扰能力，提高稳定性，轻松完成100小时不断触挑战，让手机足以成为国民级MOBA手游的第七件神装。精准、迅速并且可靠的触控表现，是电竞选手选择iQOO的重要原因。

iQOO在手机旗舰性能和电竞领域的成功，离不开坚持的“长期主义”。 iQOO Neo9系列只为追求极致的游戏玩家而来，在蓝晶芯片技术栈的基础上，实现旗舰芯与自研芯片的双芯全面联调，打破硬件功耗天花板，拉高游戏性能上限，iQOO已迈进一个全新的游戏时代。