魅族宣布17系列Flyme 10内测延期，引起粉丝不满！

【天极网手机频道】3月30日，魅族发布魅族20系列，一同到来的还有粉丝期待已久的Flyme 10。同时魅族还在发布会上宣布，将为魅族17系列适配Flyme 10系统，并于4月底开启内测招募。如今时日，魅族方面并没有开启内测的动作，反而发布延期公告引发粉丝不满。

新一代Flyme 10采用升级版OneMind 10.0超算AI引擎， Flyme 10应用保活数最高21个，卡顿帧比例下降78% ，通过魔术空间压缩最多可节省 15GB 存储空间。与此同时，Flyme 10稳定性测试标准提升10倍，通过泰尔实验室48个月流畅度认证。同时Flyme 10引入全新的Alive Design设计理念，优先从自然中提取颜色进行图标重塑和应用焕新。之后Flyme 10还将上线智慧解析引擎，通过解构文字的方式，带来更加炫酷的视觉效果。

作为Flyme标志性的功能，这次Flyme 10中的小窗模式升级到4.0版本，在原有即用即走的设计理念之上，加入应用侧滑一步贴边、悬浮小窗双指随心缩放以及长按锁屏指纹聚合启动常用应用等功能，使用体验从容便捷。同时Flyme 10中的Aicy识屏进化为全局可见可选识屏，能够对图片、视频、文字等等进行抓取识别，直观且方便。最重要的是Flyme 10还打通PC和Mac，可以跨屏互联，互传文件。

Flyme 10还带来了更多全新特性，例如完美状态栏、新版长截图如交互、横屏长截图和三指长按区域截图等等。完美状态栏在开启之后，当用户截图时状态栏永远是满信号满电的状态，为用户隐私提供了保障。

此外，Flyme 10还加入多媒体音量控制，可以针对不同应用进行音量控制。并且魅族工程师还做了大小文件夹动态模糊背景，视觉效果更加出众。这次Flyme 10对下划通知栏进行了大改，改成如今不少厂商通用的左边下划通知栏，右边下划控制栏。不过Flyme 10在这个基础上加入下划通知栏之后再下划，就能出现控制栏，一定程度上符合此前魅族用户的使用习惯。同时在控制中心也加入第三方快捷开关，省去打开应用的繁琐。

向不算太老的机型推送新版系统，其实是目前手机厂商的惯例，魅族方面也不例外，但坏就坏在魅族曾有前车之鉴，消耗完了煤油的耐心与信任。当初Flyme 9发布时，魅族曾承诺将为魅族16S系列适配Flyme 9，不过最后同样发布公告称，由于适配难度过高，仅推出体验版而非稳定版，这一次失言令不少煤油失望。

这次魅族同样发布公告称：“丝滑流畅、「快、稳、省」全面升级的 Flyme 10 已经随着魅族20系列上市与大家见面，你们的反馈我们也一直在努力完善，感谢大家让 Flyme 10 的体验变得更好、更极致。同时，我们也在持续推进老机型的升级适配，但因为魅族17 系列底层升级的工程量巨大，需要更多时间测试验证，很抱歉无法在四月底前开启内测。目前工程师们正在全力开发适配中，我们将在满足内测发布标准后第一时间公布内测活动信息。”

魅族16S的失望，导致不少煤油在得知魅族17系列的Flyme 10内测延迟后，产生如此大的反应。甚至有些煤油再提魅族16S往事，以此开涮，遭到魅族官方人员抨击。从消费者角度来看，煤油如此气愤情有可原，毕竟用户都希望自己的手机能够用上最新的操作系统，面对一次次延期，找个地方发泄一些无可厚非。

但是从魅族的角度来看，阔别手机市场近两年之久，刚刚经历被吉利收购，重组为星纪魅族，内部确实有无暇顾及的情况出现。如果说魅族16S系列无法适配Flyme 9是因为魅族前两年盲目扩张采用机海战术导致产品线混乱，繁杂的产品令技术人员分身乏术。那么魅族17系列延迟适配Flyme 10更多的是因为魅族这两年人才流失严重，虽然号称手机界的黄埔军校，但从重组之后甚至在发布会上公开喊话让原先的工作人员回归魅族也能看出，魅族目前多少有些人才危机，严重点甚至就是处于无人可用的状态。

因此魅族17系列Flyme 10适配延期对于现阶段的魅族而言，是情有可原，但属于步子迈的太大了。如今魅族重新出发，从各种细节都能看出魅族其实还是尊重用户的，只是心情过于急切，想快速重返手机市场，忽略自身研发实力。但无论如何，作为一个用户，依然希望魅族能够尽快适配魅族17系列，避免魅族16S系列的情况重现，这才是对用户最负责的态度。