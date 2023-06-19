增速领跑手机行业，OPPO 618销售额同比增长156%

【天极网手机频道】618大促前后历时将近月余，如今终于尘埃落定，各个品牌也纷纷公布其大促战报。6月19日，OPPO 官方公布了其 618最终销量情况，OPPO&一加双品牌手机销售额同比增长156%，对比同行业增速领先。其中，OPPO Find X6 Pro、OPPO Reno10 Pro+、OPPO K10x斩获该机价位段销量&销售额双冠军，一加 Ace 2 斩获京东2500元以上安卓手机销量冠军。

OPPO 618焕新季自5月23日开始，在此前，618开门红OPPO&一加品牌便实现30分钟内累计销量超去年全周期的亮眼成绩。

其中高端直板旗舰OPPO Find X6 Pro 夺得天猫 6000元以上安卓手机 销量&销售额双冠军。OPPO Find X6系列在今年3月发布，该系列主打影像体验，全系搭载超光影三主摄、引入暗光长焦功能，在超光影图像引擎和哈苏移动影像系统的加持下，影像体验十分出众，自发布以来深受用户喜爱。

OPPO Find N2系列作为去年12月发布的手机，在其超强的硬件水平和前沿的软件创新能力下，继续带来独树一帜、常用常新的产品体验。该系列曾成为中国折叠屏手机市场份额、销量双冠军，并荣获18项「年度手机」大奖，获得行业和市场双认可。

目前，OPPO 618焕新季已经结束，日后OPPO将持续为用户带来领先的技术和产品，更多资讯及活动信息敬请关注OPPO官网和OPPO官方公众号、微博等渠道。