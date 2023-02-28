魅族20系列预热半个月，发布时间悬而未定引用户吐槽

【天极网手机频道】情人节当天，被吉利收购之后的魅族正式开启魅族20系列新机的预热。作为时隔近两年归来的魅族旗舰，魅族20系列承载了太多粉丝和用户的期待。如今半月过去，直到2月的最后一天，魅族20系列仍未公布具体发布日期，引起不少用户吐槽。

对于命途多舛的魅族而言，在那个洪荒年代凭一己之力开创了中国智能手机时代，魅族M8甚至在当年成为沙特王子的爱机。好景不长，魅族又在随后奔涌而来的智能手机洪流中逐渐迷失自我，在2016年前后甚至一年连开17场发布会，并快速走向衰败，从当初的Top沦为如今的other。或许是受资本裹挟，魅族手机从小而美到全面铺开市场，迈的步子实在太大太快，导致最后翻了车。但魅族的小而美以及Flyme系统，依然成为粉丝心中不可抹去重要存在。

而魅族20系列可以说是被吉利收购之后，第一款有着充足时间、人力与财力进行打磨的产品。粉丝可谓寄予厚望，从前期曝光的数据中也能看出，这次魅族确实是想玩一票大的。骁龙8 Gen 2、LPDD5X内存、UFS4.0存储、UWB超带宽、甚至是姗姗来迟的80W快充，在这些参数和自媒体营销号包括“手感好到爆”、“极致打磨”等字眼的刺激与撩拨下，粉丝和用户的热情空前暴涨，魅族会如何承接这部分热度？

按照传统手机厂商的做法，往往会在新机发售前一周左右，开始对新机进行预热，并且递进预热内容给用户营造可控范围内的情绪与期待，同时借用发布会隐藏的亮点来引爆用户最终的期待值。但魅族并没有选择这么干，套用魅族内部人士的说法，“大家已经催了两年了，最后个把月，不想让大家什么都看不到的催，才做了超前瞻。”从社交角度来看，这样的做法无可厚非且十分真诚，但是将这样的想法付诸实际宣发会发现，过长的预热宣传周期，会不断消磨用户耐心，并持续产生负面情绪。

魅族20系列历时半个月的预热，确实给不少用户和粉丝带来好消息，无论是首次加入的红外遥控，还是更加疾速的超声波指纹识别，都让用户的期待被一点点被拔高。无声的湖面总是安静祥和，可一旦激起涟漪便是愈发扩大的影响面，魅族显然没有预料到如此长时间的预热已经让用户开始滋生不满情绪。

这半个月里，魅族20系列从骁龙8 Gen 2预热到地震预警，看似信息量非常大，魅族想要将所有功能点都用作预热素材，但核心问题却是，魅族一直未能公布具体的发布日期。预热海报右上角不断增加的数字反而成为用户日益叠加的不满值，尤其是初期包括柔性直屏、超声波指纹解锁、Flyme 10、红外遥控等等对于粉丝而言期待已久的功能点引起过小高潮之外，后续的预热内容似乎突然泄了气，开始不断注水。

回看最近几天，魅族20系列开始预热空间碎片整理、Flyme充电优化、屏幕点胶等等看起来与之前预热信息不在一个层级的内容，难免会让用户心中产生落差，出现“魅族这是为了预热而预热”的想法。正常情况下，手机厂商后一日放出的内容，需要在前一日的基础上，多一些惊喜，但魅族未能将这种情绪正向引导。过长的预热时间加上悬而未定的发布时间，本就让没有多少耐心的用户失去期待，同时后续放出本身就令用户期待值递减的预热内容，更是加剧了这一情况。

最重要的是，在讲究宣传节奏的时代，魅族将整个营销战线拉长的同时，没能固定预热时间。魅族的第一个预热海报发布于2月14日的16点42分，而第二天的预热则是安排在11点整，后续甚至出现过在深夜23点53分发布预热内容的情况。这就给用户带来一种魅族营销并不专业的假象，让本就危机重重的营销更加雪上加霜。

不固定的预热时间，加上后期水分极多的预热内容，开始让用户产生不满。魅族科技官方微博评论区下的评论内容也从早期的期待，到如今不堪入目地催发布，魅族似是成为千古罪人。但魅族也有自身的难言之隐，只能说在宣发阶段魅族踩了个不小的坑。

从目前的预热情况来看，魅族20系列开启预热的这半个月，真正触抵用户痒点的内容寥寥无几。本就过长的战线，加之不够专业的宣发节奏与内容，导致用户极为不满。魅族迟迟未能公布魅族20系列的发布日期，前几日，魅族科技助理副总裁万志强在微博中转发粉丝内容如此提到“为了大家共同寄托和留下的青春，回头定下来了，个人邀请您来发布会现场。”这也被认为即使是魅族内部也依然未能确定发布会日期。在这种情况下，用户和粉丝只能凭空猜想具体时间，不断建立希望再失去希望，不断催生不满情绪，并循环往复，最终的结果就是魅族与用户的双输局面。

对于魅族而言，发布时间未定完全是无奈之举。如今的魅族早已不是当年能够拍案决定一切的魅族，魅族20系列也不仅仅只是一款旗舰手机。魅族已经深度融入吉利体系，FlymeAuto、无界汽车、旗舰机型，魅族需要考量的因素太多，因此在最终决定之前，用户或许只能继续处于这种茫然却又无可奈何的情绪之中。但，正如魅族当年所坚持的「骷拧姑姥В给产品以时光雕琢，魅族20系列经得起这份等待。