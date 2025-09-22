vivo携手联发科，天玑9500赋能vivo X300系列开启旗舰新时代

【天极网手机频道】今天，MediaTek正式推出年度旗舰5G智能体AI芯片――天玑9500，引发行业高度关注。发布会上，vivo 高级副总裁、首席技术官施玉坚发表演讲，宣布vivo与MediaTek的合作迈入全新阶段，双方合作已从“联合调校”转变为“共同定义”，共同打造的天玑9500旗舰芯片将在vivo X300系列全球首发，而vivo X300系列跑分率先突破410 万分，实力强劲。

vivo与MediaTek 合作不断深入，秉持 “让每一代 vivo X系列都成为天玑芯片最佳搭档” 的目标，从vivo X80 系列起紧密协作，在用户中树立了“天玑调校看蓝厂”、“天玑芯，看蓝晶”的卓越口碑，如今合作模式已升华为平台共创的方法论与机制。随着用户对体验要求的提高，仅靠软件调校已无法满足需求。vivo 将真实场景中的核心诉求转化为硬件指标，在天玑9500立项之初就参与架构设计。vivo与联发科技开启“场景+技术，双擎驱动”的战略合作新模式。从“联合调校”到“联合定义”，让蓝晶芯片技术栈在芯片底层发挥作用，从源头重新定义旗舰体验。

针对手机在动态、暗光环境下“追焦不稳、出片模糊”的行业难题，vivo在天玑9500上定义了影像超能效NPU，为影像算法开辟专属硬件通道，让X300系列具备毫秒级精准追焦与响应能力。同时，vivo 蓝图自研影像芯片V3 +与天玑9500实现“双芯合体”，构成X300系列「蓝晶×天玑9500」强大影像中枢。基于此，X300系列将行业首发4K 60帧电影人像视频，在人像虚化、光影层次与肤质呈现上达到专业电影级观感。这不仅是功能突破，更是 vivo“自研 + 共研”长期投入的实力体现。此外，结合vivo深耕的AIGC技术，双方还联合打造行业首个端侧 AI 定制美颜，为用户提供更智能、个性化的人像批量精细化修图方案。

双方深度合作使天玑9500发布即达巅峰，安卓旗舰性能首次突破410万分，但vivo认为跑分只是用户体验的开端。真正的性能突破是将顶级参数转化为用户日常操作中稳定持久的流畅体验。为此，vivo 对流畅度进行全面“系统性重构”。

首先，vivo与MediaTek从芯片底层架构出发，将OriginOS 6进行软硬一体化全链路深度融合与优化，并联合研发 “内存压缩硬化技术”，解决多任务与重载场景下的调度瓶颈。在此基础上，为消除 I/O 瓶颈，vivo X300 Pro将全球首发 “双 UFS 磁盘阵列技术”，通过四通道并发机制使读取性能翻倍，大幅提升大型游戏资源加载和海量照片视频读取速度。在其他方面，基于vivo蓝晶芯片技术栈对天玑 9500 的深度调校，实现AI体验重大突破，带来从单模态到多模态的升级，并提供更可靠的端侧隐私保护。

在X300系列上，还将与vivo TWS5 Hi-Fi版独占首发天玑9500平台LHDC Lossless无损音质的传输解码全链路方案，带来天玑平台首次无线无损至臻Hi-Fi音乐体验。这种系统性、全感官升级将融入日常使用各方面。410万分跑分成绩证明了「蓝晶×天玑9500」平台的潜力，而一系列从系统到读写、再到体验的“重构”，才是vivo对“性能服务体验”的核心诠释。

从联合定义芯片到重构影像与性能，再到打造全方位沉浸体验，蓝晶与天玑9500的深度融合，表明未来旗舰体验的发展不再只是参数竞争，而是回归对用户需求的深度洞察与前瞻性满足。施玉坚在演讲结尾总结：“基于众多突破性合作成果，我们现在更加自信：蓝血天玑突破性能上限，打造影像新高度!面向未来，vivo 与联发科技将秉持‘敢于追求极致，持续创造惊喜’的理念，打造更智能、卓越的体验，超预期回馈用户的信任与喜爱!”

随着vivo X300系列即将发布，一个以用户为中心、由vivo定义的旗舰新纪元正缓缓开启，全球用户将率先感受到的，不仅是性能巅峰，更是展现出科技服务生活的真正温度。