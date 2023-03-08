专访荣耀赵明：高端死磕苹果、华为的底气，研发后盾扩了一倍至8000人

【天极网手机频道】3月6日，继2月27日巴塞罗那MWC首发之后，荣耀Magic5系列面向中国市场正式发布。发布会后，荣耀CEO赵明接受了包括天极网在内多家媒体专访，就产品细节、研发细节、高端策略、海外市场等问题做了进一步深入交流。赵明表示，荣耀对自己未来的战略方向非常清晰，就是要与最强者站在一起，并称2023年是荣耀的欧洲元年，未来会全面进击海外市场。

・荣耀Magic5系列部分体验和创新超越苹果华为

对于本次发布的荣耀Magic5系列，赵明认为，它在续航、屏幕、拍照、通信、人机交互等等诸多的方面具备了向最强的对手进行挑战的能力。

譬如这次荣耀Magic5系列带来的“青海湖电池”，通过硅碳负极技术把旗舰机型的电池容量带到了5450mAh，大幅突破了旗舰手机的电池容量瓶颈。在青海湖整个的电池研发中，赵明表示，荣耀团队给出了“几十种方案，20倍的测试工作量，对硅的含量进行不同的测试，不同方案的比对，得到了青海湖电池最终呈现出来的解决方案”。

问及快充与长续航的选择与平衡时，赵明认为， “要了解消费者真正的需求是什么？消费者的需求是不是能够充一次电在一天时间里面没有顾虑和担忧？”随着充电瓦数的增加，电池的容量一定会有损失，所以一定得在容量与快充之间做平衡。在荣耀以人为中心的理念下，荣耀更希望为用户提供符合实际需求的长续航方案。

除了“青海湖电池”技术，荣耀还在这次的Magic5系列里放进了自研的业界首个射频增强芯片C1。在国内信号覆盖相对完善的背景下，这一领域其实很少会被行业所关注。荣耀团队基于自身对通信的深入理解和前段的积累的研发经验，对天线布局设计做了优化，通过自研射频增强芯片C1，荣耀Magic5 Pro能够进行系统级天线调谐和切换，让天线能力动态根据用户场景调优，让它在传统信号弱势场景得以全面优化。

在赵明看来，不管是苹果iPhone 14 Pro Max，还是华为Mate50，荣耀都有一些超越竞争对手的体验和创新。

・直面竞争勇于竞争，高端死磕最强的对手

谈及荣耀Magic5系列发布会上对标苹果华为，赵明认为，和竞品的积极对标是推动行业良性竞争的关键之一，与最强的对手竞争，一直是荣耀的战略。

荣耀选择对最强的对手发出挑战，那是对未来有非常明确清晰的战略方向――“就是要与最强者站在一起”。前两年从华为独立后的荣耀，或多或少还有老东家的影子，赵明在采访时也直言，荣耀的起点和历史不需要回避。“2021年和2022年，荣耀很多地方像华为，或者是让外界感觉到和华为做的一样。”而进入第三年，荣耀则更多的强调做自己，并且明确与华为和苹果产品相竞争的目标。

荣耀要直面这种竞争，同时也要正视自己的差距。这一次在MWC的舞台，荣耀选择和三星的展台在一起，也是希望消费者和行业把两家的产品进行直接对比;与苹果竞争同样是一个长期的过程，在中国，苹果拥有60%上下的份额，在欧洲，600美元以上市场占有80%以上的份额;赵明同时坦言，华为是一个非常庞大的体系，这个体系在工业能力、创新能力、管理、流程、理念等方面非常强大，荣耀目前只是聚焦消费电子方面。

而真正能让荣耀直面最强对手的底气，是荣耀夯实的研发后盾。脱离华为的时候是8000人的队伍，其中4000人的研发团队，这当中有芯片设计师，有影像解决方案专家，还有很多通信出身的工程师。而现在的研发团队已经达到了8000人，相比刚独立时已经整整扩大了一倍。赵明对天极网表示，荣耀在高端旗舰手机上有信心与最强的竞争对手进行竞争。“荣耀才刚刚开始，未来的路应该是一个此起彼伏、你追我赶的过程。”

・海外目标销量翻番，未来成长看不到天花板

随着在MWC上发布双旗舰Magic5系列和Magic VS折叠屏，荣耀已基本完成对海外业务的布局。赵明表示，荣耀走向海外并在欧洲市场上，选择与最强的对手苹果、三星竞争，这种战略要求荣耀要在产品和创新上，必须能够满足和达到欧洲消费者与合作伙伴的标准。在满足欧洲消费者的同时，可能会对满足中国的消费者的需求有更好的解决方案和思路。海外与国内市场相互驱动，将对在中国市场以及全球市场都有帮助。

问及未来市场预期与销量目标，赵明表示，今年荣耀在国内市场将继续增加线下店，同时进一步做大海外市场。尽管第三方机构认为手机市场前景并不明朗，IDC最新预测甚至明确表示，2023年全球智能手机市场出货量将会低于12亿台，同比下降1.1%;中国市场出货量预计将仅有2.83亿台，同比也会下降1.1%。

但对于正在上升期的荣耀而言，“海外有巨大的成长空间，今年海外市场销量能够翻番。”“未来五年甚至更长时间，荣耀在海外的成长都是看不到瓶颈和天花板的。”