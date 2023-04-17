腾讯ROG 7系列游戏手机开售，搭载骁龙8 Gen 2，4499元起售！

【天极网手机频道】不久前，ROG发布腾讯ROG 7系列游戏手机，搭载骁龙8 Gen 2，并于4月17日正式开售。这次ROG 7提供了8GB+256GB、12GB+256GB以及16GB+512GB三个存储版本，售价分别为4499元、4999元和5799元，而ROG 7 Pro仅有16GB+512GB一个版本，售价高达7999元。

面对如今越来越小众化的游戏手机市场，ROG带来腾讯ROG 7系列游戏手机，试图带来一些不一样的变化。这次RO7 系列整体设计与前代相仿，其中ROG 7拥有暗影黑和幻影白两种配色，背面采用ROG Logo和灯条，整机厚度为10.3mm，重量239g。而ROG 7 Pro背面采用ROG个性视窗，整机厚10.3mm重量为246g。

核心配置方面，ROG 7系列均采用高通最新的旗舰芯片骁龙8 Gen 2，在CPU方面，骁龙8 Gen 2采用1+2+2+3的架构，搭载一颗基于X3的Kryo超大核，频率高达3.2GHz，四颗频率2.8GHz的大核以及三颗频率2.0GHz的能效核心。官方宣称第二代骁龙8性能提升35%，同时功耗降低40%。

而在GPU上，骁龙8 Gen 2所搭载的新一代Adreno GPU支持硬件级光线追踪技术，在性能方面提升25%，能效提升45%。光追的概念自桌面平台显卡搭载后开始进入用户的视野，这次高通和联发科不约而同选择将这项技术带到手机平台上。

骁龙8 Gen 2利用Snapdragon Elite Gaming™特性，营造出美轮美奂的光效、逼真的阴影和自然的光照表现。 GPU硬件级光追支持虚幻引擎5和Metahuman框架，可以渲染渲染更加真实的游戏人物，为用户带来无可匹敌的沉浸感。当Adreno GPU和Kryo CPU同时出现在骁龙8 Gen 2上时，这意味着手机也将迈入次世代手游时代。最重要的是，Adreno GPU还成为全球第一个支持Vulkan1.3 API以及OpenGL ES 3.2的移动平台，带来30%的Vulkan性能提升。

骁龙8 Gen 2的强势表现，为ROG 7 系列的暴躁性能提供了基础。在屏幕上，ROG 7系列采用6.78英寸三星E4 OLED屏幕，分辨率达到2448×1080，刷新率高达165Hz，同时拥有720Hz触控采样率。这块屏幕还支持DC调光、111%的DCI-P3广色域以及高达1500尼特的户外峰值亮度。

在此基础上，ROG 7系列同样拥有LPDDR5X+UFS4.0的性能组合，同时采用矩阵式液冷散热架构7.0，拥有真空腔均温板以及16000mm² 石墨烯，散热方面的堆料十分豪华。更重要的是，ROG 7 Pro还拥有酷冷风动阀，官方表示配合酷冷风扇可以达到迅速降温的效果。

作为如今为数不多的游戏手机品牌，ROG一直秉持着为玩家带来极致游戏体验的理念，这次的ROG 7系列无论是自身硬件配置，还是针对游戏玩家所作出的优化，依然显示出该系列机型对于玩家的尊重。虽然游戏手机市场越来越小，但ROG 7系列手机仍是一个不错的选择。