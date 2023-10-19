【天极网手机频道】对美学有独特见解的OPPO，其每一代、每一款产品都在不断地去创造更为独特和能引领设计的美学潮流。随着OPPO Find N3的发布，这款全新的折叠屏在华丽简约的外观下隐藏着OPPO更轻量化的设计理念。

致敬经典计时腕表的设计，OPPO Find N3全新环宇设计在三摄模组与后盖之间增加凝光叠层，提供更具深度的视觉体验，专业影像铭文以环形布局分列在模组外延，而环形闪光灯则设计在模组外侧，庞大的摄像模组设计并没有强烈的违和感，整体视觉反而十分均衡与和谐。侧边菱形纹理物理按键分割光影，将技能与美学相结合，从每一个不经意的设计中都透露出精致质感。

OPPO Find N3带来了千山绿、潜航黑以及日志金三款配色，虽然是常见配色，但是配合不一样的材质与工艺设计却又呈现不一样的视觉效果。像潜航黑配色，荔枝纹素皮交融哑光金属中框，摄像头圆环以钛合金锻造，展现不朽的黑色魅力，约239g的重量握在手上丝毫不费力;日志金和千山绿同样由冷雕玻璃打造，玻璃质感比荔枝纹素皮稍重，约245g，浅金色后盖遇上哑光金属，于雅致中散发熠熠光彩;千山绿玻璃呈现的精致轻盈的视觉，三款配色搭配了机身背部的凝光叠层，即便内置4805mAh大电池也保持了轻薄手感和纤薄的视觉观感。

更轻量化的设计并没有牺牲掉屏幕尺寸，依旧保留上一代的黄金比例设计。OPPO Find N3 的外屏首次采用6.3英寸的超瓷晶玻璃，是行业最薄的纳米微晶玻璃，可带来1.7倍抗冲击以及5倍抗跌落能力;20：9的比例和2484*1116的分辨率让其拥有折叠旗舰独有的握持手感以及单手操作屏幕的便捷体验。

更大的7.8英寸镜面UTG玻璃内屏不仅实现更隐形的折痕，更带来过硬的内屏强度，6：5.6的比例和2440*2268的分辨率，同样带来更出色的大屏视觉盛宴，且内外屏是超视网膜显示，应用开合都不变样，更有120Hz自适应刷新率技术，能够降低屏幕功耗，也是唯一同时支持智能色温和高频PWM的护眼屏。

OPPO Find N3采用的航空合金精工拟椎铰链是OPPO有史以来以最少的铰链零件数量实现了迄今为止最轻的重量，具备更轻、更坚固的优势。

凭借航空合金精工拟椎铰链，OPPO Find N3能够在45°-125°之间的角度悬停。而在多角度悬停功能的加持下，OPPO Find N32能够覆盖诸多使用场景，涵盖了悬停观影、悬停拍摄、悬停视频通话等多项功能。用户仅需要展开手机保持悬停状态，即可直接进入悬停界面。

从整体外观设计来看，OPPO Find N3 以巅峰精奢质感重构旗舰折叠屏的设计美学，通过全新简约的配色、更细腻柔和的触感、更轻固的材料等超轻折叠设计，实现至轻239g的轻盈无负担的使用体验。与此同时，这块屏幕也通过德国莱茵TüV手机折叠无忧认证，耐用性完全不用担心。

不止影像颜值，OPPO Find N3设计细节同样质感拉满，目前这款全新折叠已经发布并且开启预售通道，感兴趣的用户不妨前去OPPO官网或是线下门店实际体验一下，一定不会让大家失望。