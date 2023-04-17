华为 nova 11系列发布，搭载捅破天技术，支持双向北斗卫星通信！

【天极网手机频道】4月17日下午，华为正式召开华为 nova 11系列及全场景新品发布会，并且在会上发布华为 nova 11系列新机，推出包括华为 nova 11、nova 11 Pro 和 nova 11 Ultra 三款新机，售价涵盖2499-4499元。

作为新一代华为 nova 11系列，其采用全新设计语言，选择时尚界偏爱的经典绿色作为主打色，将年轻用户的活力与个性融入设计理念，打造出别具一格的11号色，极具视觉冲击力。

同时华为nova 11系列业界首创素皮印花工艺，兼顾时尚感与耐摔性。在此基础上，华为nova 11系列同样是业界首款将logo印在素皮上的机型，彰显出自信与时尚。通过在素皮中选用粗细适中的小荔枝纹路，让整体视觉观感更加丰富，体现年轻用户的时尚感，将潮流元素与科技产品完美融合。

屏幕方面，华为 nova 11采用一块6.7英寸OLED直屏，支持120Hz高刷新率，可选普通玻璃以及昆仑玻璃。而nova 11 Pro 和 nova 11 Ultra则搭载6.78英寸 OLED环幕屏，同样支持120Hz的刷新率，前者可选普通玻璃和昆仑玻璃，后者仅配备昆仑玻璃。华为开创性地重塑玻璃结构，带来更强更硬的昆仑玻璃，也让nova 11系列拥有更加可靠的机身品质。

最重要的是，这次华为 nova 11 Ultra将支持去年由Mate 50系列首发的捅破天技术，北斗卫星通信技术，同时华为将其升级为双向通信，无地面网络信号时，能发送、也能接收到对方回复的消息。

在卫星选择上，华为卫星通信技术选择的是三颗北斗GEO卫星，也就是地球静止轨道卫星。静止轨道卫星就在地球的赤道平面上，并且公转一周的时间恰好就是24小时，对于地面来说就是一颗相对静止的卫星。同时，这三颗北斗卫星会永远对准地球上的某一个区域，地面上的设备可以固定发射方向不用经常调整。

这就让用户在使用华为机型卫星技术时，无需跟随卫星的移动而调整手机天线方向。华为为减少用户学习成本，通过可视化的UI设计，引导用户将天线对准天空南方，就可以进行卫星通信，并且支持编辑信息。当用户身处极端环境中，华为卫星通信技术能够建立起与外界的生命通道，通过畅联App将文字与定位向外发出，并且支持多条位置生成轨迹地图。

此外，华为 nova 11系列搭载最新的鸿蒙 3系统以及HiCar 3.0车机互联系统，能够为用户带来更多车机体验方面的升级。同时华为 nova 11全系基于骁龙 778G移动处理平台，性能表现非常不错。华为 nova 11系列将于4月17日18:00开启预售，并于4月26日18:00正式开售。