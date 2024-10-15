“常用常新”的AI旗舰手机，双十一换机就选华为Mate 60系列！

【天极网手机频道】时间过得真快，转来就迎来了2024年双十一大促，作为一年当中优惠力度最大的一次购物狂欢节，很适合剁手数码产品。如果你想在双十一期间入手一款高端旗舰，那极具产品力与各类AI功能赋能的华为Mate 60系列就是不二之选。

相信大家对华为Mate 60系列都不陌生，其作为高端旗舰市场的标杆级产品，自发售以来便凭借丰富全面的AI能力、全超可靠玄武架构、强大的影像系统、创新亮眼的外观设计等，得到大众认可，广受好评，市场热度直到如今也依旧不减;并且，华为Mate 60系列还是首发升级体验HarmonyOS NEXT公测版的机型，也就意味着能在第一时间抢先体验纯血原生鸿蒙系统。因此，对那些心仪华为Mate60系列已久的用户来说，这个双十一一定要将它拿下。

各类AI功能赋能

随着AI技术的飞速发展，AI功能已经成为智能手机的标配，华为Mate 60系列作为炙手可热的高端旗舰，自然拥有着丰富全面的AI能力，包括AI消除、AI云增强、AI隔空操控、智感支付、小艺“全能私人助理”等等，从拍照体验，到日常生活，处处都能给人带来惊喜。

当我们在拍照时出现衣服不小心蹭脏了、人像效果有瑕疵、背景里全是人等问题时，就可使用AI消除功能，一键就能把污渍、路人全消掉，并且各种细节都给自动补齐，妥妥“废片拯救神器”;同时，还能丰富你的照片风格，比如拍出具有科幻感的“悬浮感”大片。值得一提的是，升级HarmonyOS NEXT后还能享受智能抠图限定功能，图库长按主体，就能智能抠图进行分享与智能识图，真是方便又实用。

喜欢拍照的人都知道，多人合影时往往会出现人脸不够清晰，远景拍摄的照片细节噪点多。华为Mate60系列支持AI云增强功能，在拍集体大合照的时候，能做到图像放大后所有人的面貌细节都清晰可见，发丝细节更丰富，即便是不擅长拍摄的小白，也能随手拍出高质量照片。

华为Mate60系列支持的AI隔空操控和智感支付功能，则让你在生活中更加得心应手。AI隔空操控能能在吃饭、化妆等让不方便拿起手机时，通过手势就能完成翻页、暂停、播放、截屏等操作;智感支付则能在付款时，无需打开APP和二维码，就可完成支付，省时又省力。

还有我最喜欢的“全能私人助理”小艺，它有着强大的自然语言理解能力，支持对话识屏服务直达、文档资讯摘要、方言自由说等。以文档资讯摘要举例，它可快速提取长篇资讯或文档的关键信息，生成简洁明了的摘要;小艺还能够识别和理解十种方言，使用方言就能与小艺沟通。

HarmonyOS NEXT，限定AI能力

这还不够，作为首发升级体验HarmonyOS NEXT公测版的机型，华为Mate 60系列还可抢先体验公测版独有AI能力。在盘古大模型和原生智能系统级AI的赋能下，HarmonyOS Next的智慧助手小艺首次升级为小艺智能体，带来“投喂小艺”、“识屏对话”、“小艺记忆”、“面对面AI语音修复”等功能。

比如拖拽一段有关开会通知的文本给小艺，它能根据通知的内容，拉起日历，快速创建日程，方便又高效;还能实现“可见即可问”，可直接针对屏幕内容提问，“这里”“这个”等自然的指代式语言都能听懂;比如你的身份证号码、纪念日、银行卡账号等，只要你告诉了小艺，小艺就会帮你记住，对爱忘事的小伙伴们来说十分实用;更暖心的是，还带来了业界首创的AI声音修复功能，协助言语障碍人群交流，还可以帮助视障用户，精准识别内容念出来。

不得不说，现如今AI已经不再是遥不可及的未来科技，并且已经成为产品力竞争中不可或缺的一部分，但是目前绝大多数手机品牌的AI技术的实际体验很不尽如人意，相较而言华为的AI更加先进与实用一点。

HarmonyOS NEXT，常用常新

众所周知，HarmonyOS NEXT已于10月8日正式开启公测，作为鸿蒙系统诞生以来的最大一次升级换代，HarmonyOS NEXT将为用户带来原生精致、原生智能、原生安全、原生互联、原生流畅五大升级体验以及鸿蒙原生应用生态。

UI界面更精致了，HarmonyOS NEXT将“圆”元素融入整体视觉设计，通过实时炫彩引擎，让色彩搭配更丰富更高级，同时借助大量引力动效，让每一次操作更加真实流畅，消息通知则以胶囊态出现在锁屏底部，能方便读取。原生智能，带来系统级AI能力，就比如上文提到的小艺智能体、面对面语音修复等。做到了原生安全，HarmonyOS NEXT 重构操作系统的安全体系与秩序，做到从“管权限”到“管数据”，还有全新隐私安全中心、全新隐私灯、文件加密分享、全局未成年人模式，为安全隐私保驾护航。

原生互联，交互体验全面进阶，得益于分布式软总线全面升级，HarmonyOS NEXT通过其创新的跨设备协同技术，可实现内容在不同终端设备上的跨端共享、新旧设备间数据高效迁移、多设备无缝接续，还有全新升级的华为分享、日历共享。HarmonyOS NEXT的加持下，整机的性能会相较此前最高提升30%，带来了流畅的鸿蒙原生应用体验。

上市一年来，华为Mate 60系列总是不断通过OTA升级，带来系统优化与特性升级。比如最新升级的XMAGE影像系统，使色彩还原更加准确，肤色呈现自然而不偏红，长焦成像更是清晰锐利。还有此次的HarmonyOS NEXT华为全新方舟引擎，无疑又会让Mate60系列的体验更上一层楼。

众所周知，华为是手机行业开启卫星时代的先驱。华为Mate 60 Pro作为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，即使在无地面网络的情况下，依然能够与外界保持联系。近期召开的2024中国移动全球合作伙伴大会，华为作为中国移动的重要战略合作伙伴，在本届展会上展示了多款旗舰新品与各种黑科技研发幕后揭秘。从华为Mate 50系列的卫星通信，到华为Mate 60系列的天通卫星通话，再到华为Mate 60 RS 非凡大师的双卫星通信，华为在卫星通信技术上的不断创新，引领了整个行业的发展。

最新的华为Pura 70系列就首发支持了中国移动北斗卫星短信。用户只需简单设置，即可在无移动数据网络和WLAN覆盖的区域使用北斗卫星短信功能，实现远程通信。华为还在展区现场设置了北斗卫星体验专区，让参会者亲身体验卫星通信的魅力。相信不久的将来，中国移动版北斗卫星短信也会在适配后上线华为Mate 60系列。

事实上，华为Mate 60系列从外观设计到硬件配置，从功能实用到用户体验，均引入了多项颠覆性技术、创新功能。采用同心设计和大地色卡，重塑旗舰手机美学设计;超坚韧玄武机身、第二代昆仑玻璃、超耐用锦纤材质构建的超可靠玄武架构，更加可靠耐用;搭载全焦段超清影像系统，随手一拍就是质感大片……恰逢正值华为双11，上开设有华为官方旗舰店的各大电商平台，搜索“华为大额券”，最高领取1000元限时券，双11入手华为Mate 60系列，到手价低至4499元，更有至高12期分期免息，以旧换新额外补贴等权益等你来领!如果你正在寻找一款要颜值有实力的高端智能手机，那华为Mate 60系列就是你的理想之选。