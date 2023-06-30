今年暑期手机选哪款？OPPO Find X6提供Pro级体验

【天极网手机频道】时间来到六月底，长达两个月左右的暑假即将到来，各种学生优惠活动也是与日俱增。尤其对于即将迈入大学生活的同学来说，换购一台合适的手机，有助于未来四年的学习与生活所需。而在这暑期特惠期间，手机市场产品琳琅满目，想要选购一台合适确实有点难度，今天小编就来推荐一款旗舰机――OPPO Find X6，看完以下的相关介绍你就知道是否适合你了!

现在的智能手机，在各项成熟工艺的加持下，已经趋向于轻薄化、颜值化，很好地融合了科技与艺术的相关元素，看起来更像是一个精致的艺术品。从配色来看，OPPO Find X6拥有雪山金、飞泉绿、星空黑三款可选，颜色淡雅内敛，并没有多余的渐变设计，属于简约低奢风格。

外观设计上的另一特色在于后置摄像头模组区域，它基于专业相机的设计元素，采用了全新的“环宇设计”，将三颗尺寸惊人的镜头均匀分布在圆形模组的上下两层，在视觉上显得更为均衡和谐，同时也提高了本身的辨识度。

作为一款旗舰机，即使是标准版，它同样具备行业领先的性能水平。核心处理器上，OPPO Find X6主要搭载天玑9200移动平台，这颗采用“1超大核+3大核+4小核”八核架构的旗舰芯片，与LPDDR5x与UFS4.0共同构成“性能铁三角”，能够在保证高质量性能释放的同时，降低自身的功耗，提升整机的续航水平。

屏幕方面，OPPO Find X6主要配备一块6.74英寸1.5K AMOLED曲面屏，具备2772×1240分辨率、93.90%屏占比、1450nit局部峰值最高亮度、HDR10+、100%DCI-P3色域以及10.7 亿色的色彩等优异屏幕素质，不仅能够带来高动态范围的色彩显示效果，也能够满足游戏场景下的高帧画质需求。

至于充电与续航，OPPO Find X6主要采用“4800mAh电池+80W超级闪充”的巨能量组合，搭配独特的电池健康引擎，不仅能够提供持久稳定的续航水平，还能保障电池的使用寿命。这也就意味着，在未来的几年内，OPPO Find X6的这一整套性能配置，完全足够大学生多场景下的使用，获得极致稳定流畅的体验。

作为大学生活的记录必备，OPPO Find X6的影像实力自然不容小觑，它主要搭载“5000万像素IMX890广角镜头+5000万像素IMX890长焦镜头+5000 万像素JN1超广角镜头”的后置三摄影像模组。同时，内置的马里亚纳X芯片与哈苏影像系统，超强的算力与色彩把控，让得这款手机在任何场景下都能获得较高的成片率，轻轻松松就能帮助用户拍摄下精彩的生活瞬间。

最后，在价格上，OPPO Find X6提供了两个大内存版本选择，具体来看，12+256GB版本售价4499元，16+512GB版本售价4999元。综合其配置与价格来说，作为一款旗舰机标准版，OPPO Find X6的性价比可以说是相当高，是同价位段绕不开的选择。

在选购上，小编建议选择16+512GB版本。随着现如今应用软件APP所需内存的增大，加之日常拍摄raw格式照片、4K视频等大容量素材，对于手机的内存同样是一种不小的考验。为了保证未来四年的流畅使用，小编还是建议选购更大的内存版本，能够储存下更多的数据。