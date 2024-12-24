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新一代耐用战神OPPO A5 Pro 评测：超防水，超抗冻，超耐用

2024-12-24 15:15:09 作者：

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  【天极网手机频道】近年来，防水性能已经成为许多旗舰手机的标配，尤其是具备IP68级防护的机型，可以有效防止液体的侵入。这不仅让用户在雨天、泳池边或者海滩上更加放心地使用手机，还为水下摄影打开了一扇全新的大门，甚至能够捕捉到水下世界的细腻与奇妙，为创作提供了更加多样化的选择。

  OPPO的A系列始终贯彻将各种各样的耐用品质融汇贯通，这一次的OPPO带来了新一代耐用战神――OPPO A5 Pro，它将首发耐用科技3.0创新科技，闯入耐用无人区，突破两大行业极限：拓宽防水边界的满级防水2.0，以及经得起冰冻三尺的耐严苛环境能力，新一代的“耐用战神“它的表现如何呢？

新一代耐用战神OPPO A5 Pro 评测：超防水，超抗冻，超耐用

  可靠耐用性超越旗舰手机

  在日常使用中，无论是面对雨水的冲洗、不慎跌入水池，OPPO A5 Pro都可以做到从容应对，湿手触控更是不在话下。以上这些场景都是些被动沾水的场景，在天极网更进一步的测试中，尝试了主动沾水，在日常的用机过程，屏幕很容易粘染油脂、污垢，导致触摸屏幕的顺滑感大幅度被削弱，如果恰好是OPPO A5 Pro的机主，只需要找个水龙头进行水洗即可，通过动态图可以看到，在水龙头的高压冲击下，手机仍然可以正常的触控，并且相机也并没有因为水洗而出现起雾的现象。

新一代耐用战神OPPO A5 Pro 评测：超防水，超抗冻，超耐用

  这就得益于这次OPPO A5 Pro支持IP66和IP69级别的防水，这些防水等级使得这款手机可以承受高压喷水和强水流的冲击，日常的冲洗轻松应对，甚至面对更加严峻高压碰水场景都能胜任，不在话下。

  在更严峻的考验下，天极网还通过在玻璃罐进行了长达5分钟的泡水测试，这就得益于OPPO A5 Pro的IP68级防尘防水。有着IP68级别的防水意味着，OPPO A5 Pro可以在1.5m水深下长时间浸泡而不受损。 这样的防护能力特别适合一些特殊场景和人群。例如，户外探险者常常需要在潮湿的环境中使用手机，强大的防水性能让他们在意外涉水或暴雨中无需担心设备受损。

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  但是需要注意的是，虽然OPPO A5 Pro是一款防水性级别很高的手机，但是在手机入水后需要在将手机完全干燥后再进行充电，避免手机出现短路的情况发生。在OPPO A5 Pro上ColorOS 15的系统研发团队为用户带来了一项实用的新功能――扬声器排水清灰功能。这为用户在设备进水后的使用体验提供了更多保障。过去，当手机意外进水后，扬声器发声可能会出现“糊音”或音质失真的情况，而这项新功能的推出，则有效解决了这一问题。

  具体来说，当手机扬声器因为进水导致声音模糊时，用户只需通过语音唤醒“小布助手”，然后直接说出“手机排水”的指令，手机便会自动启动排水模式。这时，将扬声器会调整到最大音量，并播放一段特殊设计的强劲音频，这段音频通过特定频率的振动，可以快速将扬声器孔位以及周边孔洞中的残留水渍震出，同时起到清灰的效果，恢复手机正常的音质表现。

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  北方的冬季，气温常常降至零下数十度，这样的环境对于智能手机来说无疑是一个巨大的挑战。许多手机在低温下会出现手机冻关机或低温保护的情况，主要是因为手机电池系统不抗冻。为了解决这个问题，OPPO A5 Pro 升级了超耐低温寒冰电池管理系统，采用耐零下40 ℃低温的元器件、超耐低温电芯负极材料和电解液，双管齐下解决了电池低温痛点。

  在同样极限的的抗冻测试中，天极网通过准备好容器将手机放进-24℃的冷冻冰箱内，直至手机完全成冰砖。 经过6个小时以上的冷冻后，冻至成冰砖后我们通过锤子将冰块敲碎取出手机，随后我们双击屏幕，屏幕能正常点亮，解锁后依旧可以进行各种应用操作，没有出现卡顿或失灵的情况。而且电池性能也保持稳定，没有出现电量迅速下降的情况。

新一代耐用战神OPPO A5 Pro 评测：超防水，超抗冻，超耐用

新一代耐用战神OPPO A5 Pro 评测：超防水，超抗冻，超耐用

  磐石黑与新年红特别版配色：细腻的后盖触感

  在外观上，天极网手中一共有两款配色，分别是深沉低调的磐石黑和喜庆大方的新年红配色。两种配色的后盖均采用磨砂材质，但是在手感上一些细微的差距，新年红特别版相较于磐石黑会更加细腻一些，并且在不同角度下，红色后盖的反射效果会出现不同的变化可深邃可暗淡，使得整个红色的后盖颇具质感，而磐石黑配色则更加沉稳内敛一些，后盖印有明显的岩石纹理，在边框方面，OPPO A5 Pro采用拉丝工艺，使得整机更具旗舰质感。

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  在后置摄像头的Deco设计上，OPPO A5 Pro采用了圆角矩形内嵌圆形的设计，使得后盖的整体的设计更加协调和美观，整体的美感和质感都得到十足的提升。

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  在屏幕配置方面，OPPO A5 Pro配备了一块分辨率为2412×1080的超亮阳光屏，不仅带来细腻清晰的画面显示效果，还特别优化了亮度性能。OPPO A5 Pro全局激发亮度最高可达1200nit，无论是在阳光直射的户外环境，还是在光线较弱的室内场景，这块屏幕都能自动调节亮度，确保画面依然清晰可见，带来舒适的视觉体验。此外，OPPO A5 Pro还采用了旗舰同款超轻薄四曲柔边直屏。这种设计不仅在视觉上呈现出更具科技感的美学效果，也提升了整机的手感。曲面屏的边缘过渡自然流畅，使用户在滑动屏幕或进行触控操作时更加顺滑舒适。

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  在屏幕护眼方面，A5 Pro 继承 OPPO 旗舰产品同款五大明眸护眼技术，支持高频 PWM + 类 DC 调光两种调光，通过硬件和软件的整合，改善频闪引发的视觉疲劳，为用户在低亮度下的使用提供最护眼的体验。

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  系统

  OPPO A5 Pro出厂搭载“纵享丝滑“的ColorOS 15系统，ColorOS 15作为OPPO精心打造的手机系统，通过三层流畅体系全方位保障用户流畅体验，带来流畅双引擎 ―― 极光引擎与全新潮汐引擎，从底层到应用层全面重构，带来安卓流畅体验新标杆，在流畅度方面实现了“机圈德芙，纵享丝滑”的系统体验。

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  在ColorOS 15受到用户 最多好评的功能就是覆盖多种场景的“一键问屏”，这一功能统一集成在小布语音助手中，建议在设置――AI――小布助手中开启“长按电源键0.5秒唤醒功能”，将避免很多场景下不便用语音唤醒小布助手的场景。

  唤醒“小布助手”功能后，屏幕边框四周将会灵动展示光效动画，官方称之为“视觉锤”效果，而所谓的“一键问屏”功能，就是将屏幕呈现的内容，通过令小布助手，首先识别当前的应用类型，通过识别用户的语音或者手输的指令，高效智能精确地处理任务，将原本复杂的指令，“一言传达”，通俗的讲这是一种类似语音化的自动化指令。

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  在落实到具体的例子中将诞生诸多使用场景：在“小红书”中遇到的旅游攻略，可以直接通过唤出小布助手，发送“制定旅游攻略”，小布助手将通过识别屏幕的内容，分配智能指令，按照用户的需求，一键生成旅游路线。以下是通过一键问屏功能，通过读取屏幕的内容结合用户的指令，从小红书跳转到地图类APP制定和规划旅游路线的效果展示：

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  除此之外，还有比如在阅读文章、阅读资讯过程中，查询屏幕显示的内容相关信息，都可以通过一键问屏功能一言完成，将原本需要调研资料的内容的步骤：退出APP――打开搜索引擎――输入内容或者图片，简化在一键问屏功能中，一句话就搞定。

新一代耐用战神OPPO A5 Pro 评测：超防水，超抗冻，超耐用

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  此外，针对老年人群体的用机需求和痛点，A5 Pro 全新升级了简易模式优化了电话、天气、日历的大字体适配显示效果，不仅如此，在简易版的系统中，新增了桌面/负一屏快捷卡片，将常用的付款码或者扫一扫功能设置在桌面/负一屏中更方便使用，还可以实时共享手机位置，在接到诈骗和陌生电话时也会实时提醒家人， 让长辈省心，家人放心。

新一代耐用战神OPPO A5 Pro 评测：超防水，超抗冻，超耐用

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  网络与续航体验

  OPPO A5 Pro 采用行业首创的对称式低频天线，中框天线占比高达84.5%，无论用户是横握还是纵向握持手机，都可以有效避免传统手机“死亡之握”导致的信号衰减问题，整体效果相比上一代提升3倍。天极网在网络信号较差的地下停车场进行了电信网络测试，对比机型iPhone15 Pro 已经失去5G网络信号了，但是OPPO A5 Pro依旧保持稳定的5g信号连接，并且在 Speedtest的测试中，下载和上传速度分别达到了43.8Mbps和4.47Mbps，远胜对比机型iPhone15 Pro。OPPO A5 Pro 采用行业领先的射频架构设计，让用户在任何环境下(电梯、户外、城中村)都能享受流畅通话、高速上网的卓越通信体验。

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  在续航方面，OPPO A5 Pro搭载一块6000mAh的大电池，相较于上一代OPPO A3 Pro，电池容量提升了1000mAh，在充电方面，OPPO A5 Pro最高支持80W的有线充电。值得注意的是，在OPPO A5 Pro中在同档位罕见的搭载了低温环境的高速快充，在低温环境下，充电时也能主动给电池预热保温，保证电池维持在正常工作的的状态。在天极网的续航测试中，Wi-Fi和室温条件下手机的续航表现如下，有着6000mAh的大电池加持下，妥妥用一天也不在话下，户外工作的用户也可以避免带充电宝出门。

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  总结

  在现实生活中，手机往往需要面对各种意想不到的使用场景，比如突如其来的雨水、寒冷的冬季或偶然的跌落冲击。这些情况下，手机的耐用性和可靠性显得尤为重要。因此，为手机添加耐水、抗冻和抗摔功能，更让用户在工作、生活和创作中更加安心、无忧。这些强大辅助的功能则赋予了手机更广阔的适用场景，OPPO A5 Pro在耐用这条赛道俨然成为行业标杆的存在。如果你是对于手机有着高耐用性的需求，OPPO A5 Pro绝对是首款值得考虑的手机。

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