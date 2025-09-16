调研报告显示：超八成用户通过以旧换新购iPhone 17时首选京东

【天极网手机频道】近日，随着iPhone 17系列开启预购，消费者换新热情持续升温。据《2025年iPhone新品消费调研报告》显示，除了挑选机型和第一时间入手，消费者在购机方式上也表现出明确的偏好。其中，69%的用户倾向于直接购买，而31%的用户选择“以旧换新”。“以旧换新”因显著降低购机成本，成为不少用户换机的重要选项。

在“以旧换新”的渠道偏好方面，消费者的关注点高度集中。调研报告显示，54.15%的受访者将“到手价是否划算”作为首要考量，期望获得高额补贴与合理旧机估值;49.36%的用户希望“旧机估值透明，与实际到手金额一致”，确保交易公平;43.61%的人重视“平台可信赖程度及口碑”，倾向于选择信誉良好的平台;39.78%的用户则格外关注“隐私清除是否彻底，数据安全能否保障”，以保护个人信息不被泄露。

京东在“以旧换新” 领域的优势，恰好满足了消费者的这些核心需求。调研报告显示，70.55%的受访者认为京东平台“旧机估值高、补贴优惠多”，75.4%的受访者认为京东平台“使用体验最流畅，操作最简单”。综合来看，80.2%的人表示，使用“以旧换新”购买新机，会优先选择京东。

据悉，为降低大家的换新的成本，京东针对iPhone 17系列推出了“以旧换新”至高补贴2100元优惠，并支持至高24期免息，以及下单iCloud、AppleCare可享85折优惠、充值卡至高9折等优惠活动。值得一提的是，京东“以旧换新”还支持跨3C家电品类进行换新。简单说，果粉在京东“以旧换新”购买iPhone 17系列时，家中的旧冰箱、旧洗衣机、旧手机等等均可用于跨品类换新，为消费者带来了更便捷、多场景的电脑数码产品换新体验。

可以预见，凭借iPhone 17系列“以旧换新”活动的强劲吸引力，京东将继续引领消费市场的焕新潮流，推动行业服务体验持续升级。未来，京东也将始终坚持以用户为中心，不断优化服务流程与细节，为消费者带来更多实惠与便利。