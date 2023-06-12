2022年国内发明专利授权量公布：OPPO位列企业第四

【天极网手机频道】日前，国家知识产权局发布《2022年度报告》，报告显示，2022年，国内发明专利申请 146.5 万件，国内发明专利授权 69.6 万件。其中，OPPO以2875件发明专利授权量位列国内发明专利授权量排行榜企业第四，展现出领先的创新实力。

OPPO位列2022年国内企业发明专利授权量排行榜第四位

作为全球领先的科技企业，OPPO逐年加大研发投入，并持续将技术创新转化为知识产权资产。截至2023年3月31日，OPPO全球专利申请量超过90000件，全球专利授权数量超过46000件。其中，发明专利申请数量超过82000件，发明专利申请在所有专利申请中占比90%。专利覆盖主要领域包括5G、影像、创新形态、充电等。

在5G领域，OPPO共完成5400+族全球专利申请，并在ETSI宣称2800+族5G标准专利，在3GPP提交标准文稿数量累计超过8000件。 据德国专利数据统计平台IPlytics 发布的全球5G标准必要专利宣称数量报告，OPPO 全球排名第八。

目前，OPPO已在全球范围内40多个国家及区域布局专利。根据世界知识产权组织(WIPO)的数据，2022年，OPPO以1963件PCT国际专利申请量位列全球第六位，这也是OPPO连续四年跻身全球前十。 据统计，2022年，OPPO的欧洲专利申请量位列中国专利权人第二位、全球第十七位，美国专利授权量位列中国权利人第四位。

未来，OPPO也将坚定技术创新，坚持知识产权高质量发展，为全球经营保驾护航的同时，为全球用户带来更多创新体验。