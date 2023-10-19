真正全面旗舰的折叠屏，OPPO Find N3集成顶级旗舰性能

【天极网手机频道】OPPO Find N3在备受期待下正式发布，这款折叠屏不仅搭载国密二级安全认证的独立安全芯片，内置的双层晶体管像素技术还能实现对移动影像设备空间利用效率的大幅提升，让折叠屏轻薄和影像兼得。当然，持续引领的轻薄折叠设计，也是集成重磅科技性能的高端旗舰。

OPPO Find N3让旗舰折叠屏的性能表现再创新高，搭载第二代骁龙8移动平台 、全新版UFS4.0及满血版LPDDR5X的性能铁三角，更以OPPO自主研发的ColorOS超算平台使旗舰性能得以稳定释放，从容应对高负载场景。

对此我们也进行了实际游戏测试，一局游戏中基本可以稳定在59帧-60帧之间，无论是内屏还是外屏，在游戏画质、运行的稳定性上都表现出色，也没有出现任何的卡顿情况。做到性能无损的同时续航表现更佳，让用户无论日常使用、高负载使用甚至久用之下，都能获得极致流畅体验。

同时，OPPO Find N3在如此轻盈的机身下内含4805mAh大容量电池，助力长久、高效的生活办公体验。配合67W SuperVOOC闪充技术，实际完成充电只需53分钟。这也就意味着，OPPO Find N3不仅能够轻松应对大型手游的考验，也能够长时间保持游戏在线，获得畅快稳定的游戏体验。

任何手机在高负载使用之后多少都会有些发热，属于正常情况。相比传统的单石墨散热结构，OPPO Find N3 为了能够更快散热，创新地采用了双穿轴石墨散热，通过热源三角式分布，将热源更加分散且更均匀的排布，提供更大散热空间，即便长时间使用后手机都能快速“冷静”。

在大家非常苦恼的信号问题上，OPPO Find N3创新实现N8与N28黄金通讯频段的4*4MIMO天线设计，比传统手机多两路接收信号，可以带来提升高至2倍的5G网速，高至1.9倍的5G接受范围，以及高至2倍的抗干扰性能。也就是说，即便是在车库、地铁、室内等弱网环境下都有好信号。

在顶级硬件配置的基础上，OPPO Find N3还针对处理器、内存及闪存配置进行了深度的软件调校，让用户用上真正的折叠旗舰。目前OPPO Find N3已开启预售通道，售价方面，OPPO Find N3 标准版（12GB+512GB）带来千山绿、潜航黑、日志金三款全新配色，售价9999元；同时发布的OPPO首个典藏版手机，OPPO Find N3 典藏版（16GB+1TB，尊享VIP模式），售价12999元，除潜航黑，还带来典藏版专属配色――赤壁丹霞，还有官方保护套装，售价199元。Find N3 、Find N3 典藏版已即刻开启全平台预定，将于10月27日10:00全面开售。发布会上宣告「可靠折叠，只选OPPO」的品质保证后，OPPO Find N3 全系（含Find N3 Flip）首次推出「折叠无忧换新，180天内只换不修」的首销限定尊享活动，10月19日-11月2日购买新品的用户均可享受。其他首销权益还包括：最高24期分期免息，最高2300元以旧换新补贴，屏碎保和OPPO Care+保障服务等。