联发科发布天玑9500旗舰芯片：单核性能暴增32%，超性能+超能效双NPU

【天极网手机频道】9月22日下午，联发科召开旗舰芯片发布会，正式发布了天玑9500旗舰 5G 智能体AI芯片，采用了全新第三代3nm制程，集成了全大核CPU、全新巨强GPU、全新超性能+超能效双NPU以及全新超强图像处理器等，在性能、性能、端侧AI、影像等方面都将为用户带来全新的体验。

MediaTek董事、总经理暨营运长陈冠州表示：“AI技术正以前所未有的速度融入大众的日常生活，重塑更便捷、高效和创新的生活和工作方式。MediaTek 天玑持续以前沿科技驱动行业变革，从极富创造性的生成式 AI 应用，到主动式的智能体化 AI 体验，为终端赋予强大AI能力，创造打动人心的用户体验。天玑9500是我们在 AI 时代的集大成之作，我们相信，基于我们在技术、产品和生态领域的坚定投资，将为旗舰市场增长注入强大动能。”

MediaTek资深副总经理徐敬全表示：“天玑9500不仅是 MediaTek 迄今为止最强大的旗舰移动芯片，更驱动着AI加速发展和普及。天玑9500不仅拥有澎湃算力、与生俱来的高能效，更透过先进的AI技术重构超乎想象的创新体验。伴随搭载天玑9500 的终端陆续上市，全球消费者将能够切身体验到更智能、更高效、更流畅的使用体验，尽享科技带来的便捷与乐趣。”

天玑9500延续了全大核CPU架构，拥有1颗主频高达4.21GHz的C1-Ultra超大核，3颗3.35GHz的Premium 超大核和4颗主频为2.7GHz的C1-Pro大核，拥有PC级别的性能，并且率先集成最新矩阵运算指令集SME2，物理侦测预算性能提升57%，运行编解码模型功耗下降50%。它采用了全新高容量缓存架构，超大核C1-Ultra一级缓存相比天玑9400提升了100%，三级缓存也提升了33%，带来了更快更高效的运算能力。此外，还全球首发了4通道UFS 4.1闪存架构，对比2通道读写速度提升100%，大模型载入速度提升40%。

根据官方给出的数据，天玑9500单核性能相较上一代提升32%，多核性能提升17%，超大核功耗相较上一代 X925峰值性能下降低 55%，多核功耗相较上一代峰值性能下降低37%。并率先采用了第二代天玑调度引擎，让终端无论是在日常使用场景还是游戏等重载场景都有兼顾流畅性和高能效。

GPU方面，天玑9500搭载新一代旗舰 GPU G1-Ultra，其峰值性能相较上一代提升33%，功耗相较上一代峰值性能下降低42%光线追踪渲染性能较上一代提升 119%。该芯片率先搭载全新GPU Dynamic Cache架构，直通系统缓存，运算更高效。在移动端首发主机级别的Raytracing Pipeline 技术，天玑星速引擎-倍帧技术3.0等业界领创的图形处理技术，同时率先支持让画面效果更逼真的虚幻引擎 5.6 MegaLights 和 5.5 Nanite 方案，以超乎想象的冷劲性能，为移动游戏提供行云流水的满帧流畅度、3A 级震撼画质、广泛的生态合作优化，打造全球手游玩家喜闻乐见的主机级体验。

联发科一直致力于为用户带来更好的端侧AI体验，让智能体化用户体验的愿景成为现实。这次的天玑9500集成了全新超性能和超能效双 NPU，峰值性能相较上一代提升 111%，在大语言模型摘要输出能力、多模态理解能力皆有大幅跃进，并率先实现4K高清画质文生图;同时，NPU 990 还兼顾让 AI 体验更持久的卓越能效，相较上一代在峰值性能下的功耗降低56%。NPU 990 还集成了生成式AI引擎 2.0，率先支持BitNet 1.58bit大模型运算，通过减少端侧 AI 运算的存储需求来显著降低模型运行的功耗。

天玑9500业界首发超能效NPU，采用先进的存算一体架构，运行功耗对比一般NPU降低42%，助力实现AI 模型常驻运行，以更先进的主动式 AI 进一步提升终端用户体验。

另外，天玑9500搭载了Imagiq 1190影像处理器，为智能手机提供专业影像能力。Imagiq 1190 采用RAW 域处理引擎，结合强劲的NPU性能加速算法处理，实现 2 亿像素高画质直出的专业效果。此外，其超能效 NPU 可支持实时追焦技术，为追焦拍摄提供稳定算力，带来帧帧追焦、张张清晰的拍摄体验。天玑9500还率先支持4K 60 帧人像视频录制，涵盖电影级光斑、细腻肤质优化、丰富色彩滤镜等技术，让质感大片触手可及。此外，基于该芯片高能效 ISP，支持在 4K 120 帧视频录制上叠加双轨防抖算法，实现画面超稳定的高规格视频。

其它方面，还有天玑MiraVision 自适应显示技术：可根据环境光照、面板特性及实时内容分析，动态调整对比度和色彩饱和度来提升可视性，无惧户外高亮，看的更清楚更舒适。强悍WiFi速传技术，智能优选 Wi-Fi 频宽，充分发挥Wi-Fi 7 速率优势，数据传输速率相较上一代可提升 20%;天玑蓝牙大耳朵通话技术，采用音讯频谱智能补偿，让蓝牙耳机收音更清晰;天玑 AI通信节能技术，通过AI 实时预测 APP 网络流量，可动态切换设备网络的工作和休眠模式，助力设备在视频播放、看直播、听音乐等日常应用场景获得更长的续航时间，5G 场景功耗相较上一代节省可达10%(5G UltraSave)，Wi-Fi 场景功耗节省可达 20%(Connect UltraSave);天玑AI辅助选网，自动优选蜂窝基站，游戏、直播畅享低延迟网络，流畅度大幅提升;天玑 AI 定位技术：AI加速搜星，定位准确度相较上一代提升可达20%，城市建筑密集区域打车与导航定位又快又准。

据了解，首批采用天玑9500芯片的智能手机预计将于2025年第四季度上市，将由vivo X300系列首发搭载。