折叠屏领导者，OPPO再次定义真正旗舰的折叠交互体验

【天极网手机频道】折叠屏手机，拥有着直板手机所不具备的大屏优势，这不仅能够带来更好的视觉观感，也能够带来更好的交互体验。OPPO Find N3这次的内外屏均可达到2800nit动态峰值亮度和1400nit全局最高亮度，且均支持ProXDR、超视网膜显示、高频PWM、智能色温技术以及120Hz自由动态刷新率。

软件适配度上，OPPO Find N3搭载了ColorOS 13.2系统。这一次ColorOS几乎将手机的原生应用进行了全面的大屏重塑，重点调节了应用的层级关系，能够显著提升应用在大屏的使用效率，以往需要两步甚至多步的操作，现在只需一步就可到位。

OPPO Find N3搭载的ColorOS 13.2系统通过自研系统级适配技术自适应UI布局2.0技术，可以自动识别更多应用内图片及控件，按照大屏尺寸优化布局、编排图文，无需三方应用专门适配，自适应 UI 布局总适配数量为行业最多达72个，提升大屏应用的使用体验。

就以大家最常用的相机来说，OPPO Find N3的双屏同显功能，除了内屏会显示后置所摄内容，外屏同样可以显示后置所摄内容。值得一提的是，无论是使用前置或者是后置镜头，只要取景框中识别到手掌后就会开始3秒倒计时拍照，调整好拍摄角度后可以通过手势轻松独立完成拍照。

OPPO Find N3还有开启预览的功能，打开内屏拍摄后，左边屏幕会出现拍摄预览画面，右边屏幕则是拍摄画面，点击预览画面后就单独显示刚刚拍摄的内容，就相当于是在查看相册照片一样，还可以直接进行后期编辑的功能。

OPPO Find N3 全新的任务栏设计，将任务栏常驻所有界面底部，并且智能提示最近应用以及建议的应用，提供最好的应用快速启动与切换方式。用户只需要长按任务栏空白处可以隐藏任务栏，长按手势指示条可以再次呼出任务栏。此外，Find N3 新增应用库，不离开当前界面，就可以呼出应用库查找所有应用。应用库可以支持快速切换应用，也可以长按选定应用以浮窗或分屏模式实现多任务的处理。

OPPO Find N3还带来了“超视野全景虚拟屏”功能，将传统多任务的后台状态在屏幕中以随时可调度的可交互方式，与使用中的应用共同显示。只要通过点击“候场”状态下的应用，该应用以完整状态自动切换到台前状态，而且每个状态个应用都能够以小窗口和大窗口两种尺寸显示，可以更合理、也更直观地调度多个任务之间的优先级与重要性。分屏找寻应用的快捷方式只需要长按任务栏空白处可以隐藏任务栏，长按手势指示条可以再次呼出任务栏;四手指捏合可以直接开启应用小窗，拖动左右下角调节窗口大小，双击小窗可以快速回到全屏模式。多个应用开启时，四手指捏合进入全景模式。

在应用全屏情况下，只需要从下方的应用栏拖出想要的应用就可以开启分屏，且可自由选择竖屏还是横屏。在这个分屏状态下，多个应用也可以同时运行，直接四指捏合可以直接进入全景模式，不管点击哪一个应用，都不会影响到另外两个应用的运行。

当然此类的操作还可以有很多，比如到达一个与当地语言不通的旅游地点时，可以一边打开旅游攻略，一边使用地图导航指路，还能打开翻译软件实时翻译对话;用户甚至可以自由将每一个多分屏场景保存下来，把三个应用当作一个超级应用使用，带来更为极致的高效使用体验。

还有“文件任意门”功能可快速管理和分享最近文件、图片和剪贴板信息，拖拽即可分享，彻底改变安卓系统复杂的文件获取逻辑，为办公场景打造更加直观、高效的文件管理体验。目前ColorOS系统适配了腾讯新闻、有道云笔记、小红书、钉钉、剪映等等国民级APP，并且把大量应用进行了多屏适配。

作为一款折叠屏，使用体验和交互方式丝毫不比直板机差，甚至可以说更胜一筹。如果想同时拥有旗舰级大屏交互且能进行高效办公的手机，这款面面俱到的OPPO Find N3是最佳入手之选。