vivo X100系列销量同比上一代增长150% 京东携手vivo引爆新品

【天极网手机频道】12月12日，vivo X100 Pro白月光配色版在京东正式开售，引发众多消费者关注与下单。vivo X100系列自发布以来，备受用户青睐，成为年底爆款新机。数据显示，vivo X100 Pro在11月21日首销当日斩获京东自营安卓手机5000元+价位段成交量与成交额双冠军;截至12月12日，vivo X100和X100 Pro销量较上一代产品同比增长150%。

vivo X100系列新品能够斩获佳绩，源自产品优异的性能配置与对用户需求的精准把握。vivo X100系列全系搭载天玑9300旗舰芯片，vivo X100 Pro独家搭载全新自研影像芯片V3，在4K视频录制与游戏表现大幅提升。同时，vivo X100系列首发搭载全新OriginOS 4，与联发科深度定制蓝晶系统，从底层打造流畅系统。屏幕上，vivo X100系列搭载超视网膜8T护眼屏，观看舒适且护眼。在影像上，vivo X100 Pro搭载IMX989一英寸大底主摄，搭配蔡司独家APO认证超级长焦，带来蔡司全焦段人像，拍摄更轻松。

自2013年京东与vivo达成战略合作以来，依托供应链能力，京东持续通过营销共创、差异化服务、全渠道能力等助力vivo新品首发。从vivo X80到今天的vivo X100系列，京东持续为用户打造了极具竞争力的差异化服务，积累了大批忠实用户。从vivo X90系列开始，京东实行超V计划，推出1年不限次全保维修、30天无忧试用和200元复购津贴的意外无忧服务包，解决消费者的购机售后担忧。同时，在意外无忧服务包的基础上京东还推出了80%保值换新和30天价保的保值无忧服务包，让用户在换新时能用旧机80%的价格抵扣新机的价格，省钱更省心。此次vivo X100系列同样延续超V计划，为消费者提供持续的保障与实惠的换机体验。

此外，vivo X100系列实现“新品即爆品”的背后也离不开京东采销的多重助力。从产品规划到新品首发销售，京东采销凭借专业的行业经验、产品知识与厂商联合定制差异化解决方案，给每一位选择在京东购新的用户贴心的购物体验。在预约期京东打造9.9元抢购9大新机权益的限时福利，例如半年延保、180天只换不修、365天原厂维修等京东定制服务。其中，赠送价值279元的手持云台这一独家权益，就是京东采销基于vivo X100系列影像能力的理解，利用京东供应链能力，连接云台制造商与手机厂商打造出的专属赠品，进而带给用户顺滑的拍摄体验。数据显示，9.9元权益包实现50%搭售率，受到购买用户好评。

另一方面，借助采销直播间京东采销从幕后走到了前台。在直播间里京东vivo采销与消费者进行积极互动，详细解答产品各项功能及权益，面对消费者提出的具体需求和问题，提供针对性专业建议来帮助用户全面了解产品。此外，为了更加贴近用户，京东vivo采销不仅活跃在各个直播间里，在商品问答区也能看到他们的身影。针对问答区用户提出的种种疑问，京东vivo采销及时进行专业解答消除用户疑惑，帮助用户做出更优选择。

值得一提的是，京东采销在营销传播中也基于新品特性，重点突出vivo X100“长焦”这一核心卖点，通过镜头语言打造传播物料与营销活动，让用户直观感受到vivo X100影像性能。相比过往产品性能参数详细且复杂的介绍，镜头语言更能直接感染用户，从照片中感受到vivo X100强大的拍摄能力。

目前，来京东购入vivo X100系列可享24期免息、限量赠无线运动耳机2、以旧换新至高补贴1400元、会员领券减10元，还可加99元抢意外无忧套装，加299元抢保值无忧套装。未来，京东还将持续携手vivo等厂商共同为消费者带来更多新品，让用户获得更好的购机体验。