解析Find X6 Pro发布会，OPPO打造核心影像技术

【天极网手机频道】手机影像，自迈入计算摄影时代以来，发展甚是迅速，手机厂商们精心调校的强大算法，让手机拍摄出的画面质感直追相机，也因此获得了不少用户的认可。然而，近些年的手机影像却没什么实质性的突破，难以给用户带来新奇的体验。在刚刚过去的OPPO新品发布会上，主打暗光长焦的OPPO Find X6系列，让许久不起波澜的手机影像再次焕发新的生机。

从基本的硬件来看，OPPO Find X6 Pro后置采用三颗5000万像素镜头作为主摄镜头，是由索尼IMX890超光感潜望长焦镜头+索尼IMX989一英寸大底广角镜头+索尼IMX890自由曲面超广角镜头组成。同时，内置第二代骁龙 8移动平台、自研NPU马里亚纳 X、哈苏影像系统等多项软硬件，全面拉高手机的影像硬件水平。

“暗光长焦”是本次OPPO Find X6系列在影像方面的特色，也是手机影像一次里程碑式的突破与创新。一方面，它提供的3倍-6倍长焦覆盖了最常用的中长焦段，足以应付多场景使用。其中的 6 倍长焦，利用四合一像素传感器中央的 1200 万个像素点，可以拍摄非数码变焦的全分辨率尺寸照片和4K视频，画面质量甚至超越传统 5 倍固定光学变焦的摄像头。

另一方面，OPPO Find X6 系列搭载的超光感长焦镜头，凭借着OPPO 的强大算法与大底传感器的融合，可以帮助用户轻松拍出远超行业水准的暗光长焦画面。即使是在极限暗光环境下，环境、物品和人脸的色彩都能得到正确的还原，特别是人面部的肤色依然自然舒适，并不会出现色彩失调、光比失衡的现象。

众所周知，受限于长焦镜头体积、光圈等因素，在夜间等暗光或弱光场景下，手机的拍摄效果极度不好，久而久之用户使用长焦拍摄夜景的欲望被消磨殆尽。OPPO深知用户的痛点，他们认为，用户需要的是一颗懂摄影的长焦， 而不是一颗只会望远的长焦。而暗光长焦技术的出现，恰好解决了困扰大众已久的问题，无论白天黑夜，OPPO的这颗超光感长焦镜头都可以拍出画质出众的样张。

此外，OPPO Find X6 Pro在前置自拍方面同样不逊色，搭载了一颗3200万像素的索尼IMX709超感光猫眼摄像头。从官方的信息来看，这颗镜头集成了OPPO 自研 RGBW 图像融合单元，让IMX709 在本身强大感光能力的基础上，进一步提升色彩还原和暗光拍摄的能力。如此一来，它不仅能够大幅提升进光量，还能有效压制画面噪点，在暗光、大逆光环境下获得更好地成像体验，带来更加极致的人像自拍效果。

总体而言，OPPO Find X6系列已经不再区分主摄与副摄的概念，搭载的三颗镜头均是主摄镜头，对于用户而言同等重要，都能发挥它们应有的作用。这不仅是OPPO Find X6系列全新的突破，更是OPPO对于影像旗舰的重新定义。而暗光长焦的出现，势必也会推动手机影像的再次发展，相信不久的未来，会有越来越多的手机厂商投入研发，让其不断丰富与完善。