好物种草：OPPO A1重新定义“千元强机”！

【天极网手机频道】随着供应链技术的成熟与普及，近年来的千元机领域，涌现了不少特色产品。其相比中高端旗舰来说，有着更为均衡的配置与体验，同时价格方面也比较友好，对于普通大众有着非凡的吸引力。可以说，每一部千元机的发布，都在不断刷新着该领域的记录，而近期发布的OPPO A1更是以超大内存、超大电池和超清影像等亮点，重新定义了“千元强机”的含义。

从外观来看，OPPO A1的整体设计显然是极具诚意，提供了砂岩黑、浩海蓝以及赤霞橙三款潮流配色供用户选择，其中的赤霞橙更是采用素皮材质，轻奢风格属实吸引眼球。如果要说上手的第一体验，那肯定是轻薄称手。以素皮材质的赤霞橙为例，机身重量控制在了193g，而机身厚度则为8.25mm，轻薄程度可见一斑。

而在如此轻薄的机身下，并没有牺牲掉续航水平，本次的OPPO A1内置了一块5000mAh的大电池。如此大容量的电池，手机的整体续航能力在同价位产品属于前沿水平。其配合67W超级闪充技术，46分钟左右即可从1%的低电量充至满电状态，用户日常使用起来并不会有“电量告急”的状态。

显示方面，OPPO A1采用一块6.72英寸的高亮广色域大屏，它支持120Hz高刷新率、680nit屏幕亮度、100% DCI- P3色域以及全天候AI智能护眼功能等多项技术，画面显示清晰流畅，色彩准确生动，日常的观影或游戏体验均有着精彩真实的视觉享受。

核心配置方面，OPPO A1搭载高通骁龙695 5G移动平台，配合12GB+内存拓展技术，最高可支持等效20GB的运存，经过了OPPO实验室48个月流畅护航的完整测试，性能体验均衡稳定，久用流畅。

而为了进一步提升用户的系统体验，OPPO A1内置全新的ColorOS 13.1系统，其中的超算平台能够精准对系统资源进行调度，实现高性能与低功耗的平衡。同时，ColorOS 13.1系统也带来多项便捷功能，例如智能会议助手可在会议中开启语音转文字，可结合会议截图生成图文会议纪要;超级录音功能可区分参会者声纹特征，实现会议纪要中自动区分发言等。

至于影像方面，OPPO A1后置采用5000万像素的超清主摄，拍摄出的画面，无论是照片色彩还原度、微小细节、远景聚焦还是清晰度都很真实。 而前置则采用800W像素的高清镜头，内置AI焕彩美颜模式，支持8重100级自定义美颜，保证用户拍摄人像时面部的自然。

综合以上各方面配置来看，OPPO A1外观设计年轻时尚，系统体验流畅稳定，更有超长续航与超清影像加持，确实让千元机市场再度焕然一新，也让大众重新认识了何为“千元强机”。

在笔者看来，千元机发展至今，已慢慢有了自己的特色。在该价位段的产品，具备大内存、大运存、高清大屏、长续航等特征，并且其中的某一项特征尤为突出，逐渐衍为产品的主要卖点。这也是如今千元机的发展趋势，逐步回归到用户最为关心的某一实际体验上，以此区分定位，打造自己产品的独特优势。