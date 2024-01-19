OPPO 2024超影像大赛正式开启，携手Find X7 Ultra发现影像的更多可能

【天极网手机频道】作为新年压轴旗舰，OPPO Find X7系列从预热到发布上市都引起了大家的关注，尤其是Find X7 Ultra在影像上再次发力，采用了超光感潜望长焦和首创的特写潜望长焦组成独一无二的双潜望长焦组合，首个超光影引擎定义的全新一英寸主摄配合5000万大底超广角组成的双潜望四主摄系统，带来14mm-300mm的创作焦段群覆盖;全行业首个回眸人像体验，在人物的动态瞬间也可以激活人像算法并迅速捕捉下时刻，搭配大模型和AI深度计算，Find X7 Ultra专业哈苏人像模式拥有发丝级虚化效果，进一步提升渐进式虚化效果，能拍出更有空间立体感的人像照片，让用户拥有了充足的影像创作空间。

随着OPPO 2024超影像大赛官宣正式开启，OPPO陆续释出了摄影大师拍摄的主题样张，包括了「风尚」、「人生照片」、「奇境」、「奇旅」、「面孔」、「拾色」、「瞬息」、「遇光」、「我的故事集」共9大影像主题，每一张样张都在叙说属于自己的故事。



OPPO 2024超影像大赛

照片的意义不在于某个时刻的闪耀，而是那些再次回看也能回味无穷的瞬间。

例如哈苏中国大使尹超在OPPO Find X7 Ultra的镜头下记录了苗族姑娘的故事，通过哈苏镜头，细腻的影调与饱满的色彩相互映衬，传递出苗族女性、苗族文化的原生风采，回眸的那一刻流露的纯真与情绪，强大的细节表现以及自然的虚化效果成就细腻的刻画，像是在感受中被赋予生命，完成由静而动的升华。

哈苏大师Tina Signesdottir Hult使用OPPO Find X7 Ultra创作的一组静谧却引人入胜的挪威故事集，通过3X超光感潜望长焦能够营造出强烈的画面空间感以及最大程度地还原人脸的立体感，搭配全新升级的专业哈苏人像使得人物面部刻画足够细腻，自然的虚化效果更为画面增添故事感，将冬日的严寒与内心的温情交织在精巧的构图之中。

犹他州峡谷地国家公园层层雾气在峡谷中蔓延,中国摄影艺术家王建军在OPPO Find X7 Ultra强悍的影像实力下运用哈苏大师模式，哪怕在羚羊谷光线不足的狭窄空间，坚硬的红砂岩亦能流淌出如水的柔美，细密的纹理尽显眼前，借助14mm超广角将其与余晖一同捕捉，科罗拉多河的马蹄湾恬静与神秘尽收眼底。

OPPO Find X7系列持续深耕影调，第一次让手机和相机走到了全新的分水岭。通过这部手机，摄影师不仅可以用手机去进行专业摄影和艺术题材创作，还可以到感受百年中无数大师用光影留下的美学与思想。

目前OPPO 2024超影像大赛现已正式启动，大赛特别邀请了多位来自全球不同领域的专业评委，包括中国时尚界著名摄影师、哈苏中国大使尹超，中国著名摄影艺术家、哈苏大师王建军，挪威摄影艺术家、哈苏大师Tina Signesdottir Hult，当代摄影大师、玛格南图片社成员Alec Soth，当代摄影大师、《国家地理》著名摄影师Michael Yamashita，当代摄影大师、玛格南图片社成员Steve McCurry，OPPO高级副总裁、首席产品官刘作虎，7位来自不同领域的专家，透过不同的专业视角研讨评判，最终将为大家决选出值得发出感叹、为之动容的想象力作品。有兴趣的用户可通过OPPO超影像官方网站OPPO超影像官方小程序、OPPO会员小程序或OPPO合作分赛区等均可投稿。