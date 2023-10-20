OPPO Find N3充电测试：从0到100充电只需53分钟

【天极网手机频道】当代人们无论是日常使用还是工作要求下都需要用到手机，高频率使用手机就对手机续航有了新的要求。为了能够节省用户充电时间，OPPO刚刚发布的Find N3凭借升级的铰链和折叠像素技术打造出的轻薄机身下配备了4805mAh的大电池，更大的容量也匹配了更出色的67W超级闪充。

这一套超级闪充组合可让OPPO Find N3在10分钟内“回血”至35%，即使在电量严重不足的情况下也能快速让手机满血复活;30分钟内充至72%，53分钟即可完成充电。配合电池健康引擎，不仅能够提升用户日常充放电的体验，也能够延长电池的使用寿命。当然这个数据大家仅供参考，充电的速度会随着充电环境发生变化。



OPPO Find N3充电实测(数据仅供参考)

接下来使用OPPO Find N3进行续航测试，包括用户日常的游戏娱乐、在线观看视频、浏览网页操作，以及4小时的待机耗电情况。测试数据如下：



OPPO Find N3续航实测(数据仅供参考)

60分钟游戏仅消耗10%的电量，足以带来持久稳定的游戏体验;60分钟视频播放消耗9%的电量;60分钟网页浏览消耗8%的电量;4小时待机消耗5%，剩余电量68%。上述测试仅供参考，并且是使用内屏进行续航测试，外屏测试的结果肯定是要优于这个数据。

基于以上的重负载测试结果来看，用户日常使用一天，基本不会有多大问题。还有ColorOS 13.2系统打造全方面的流畅、稳定、续航体验提升，实现应用快速启动，重负载场景下多应用切换也不卡顿的顺畅体验。整体来看这是一套相当扎实的闪充续航方案，相信能令绝大多数用户满意。

OPPO Find N3不仅带来了高颜值的外观设计，且在轻薄的机身下搭配了大容量+超级闪充的组合，再次刷新 OPPO 折叠屏的续航记录，减少用户对低电量带来的焦虑感。