爆款机型最高优惠800元！ROG游戏手机6限时只要4299元，鏖战手游酷爽五一

【天极网手机频道】五一将至，随着米哈游发布全新游戏《崩坏：星穹铁轨》，不少玩家早已满怀热情，迫不及待进入异世界体验手游力作带来的别样体验。想要清凉流畅地体验这款大作，一款性能与散热同样顶级的游戏手机必不可少。近日，ROG游戏手机6正在限时抢购中，12GB+256GB 暗影黑到手价仅需4299元，16GB+512GB 暗影黑/幻影白到手仅需4999元，还可享白条12期免息，近期有购机需求的手游玩家们千万不要错过。

作为一款主打极限性能的顶级游戏手机，ROG游戏手机6基于高通旗舰骁龙8+ Gen 1平台，采用台积电4nm工艺制程打造，最高频率可达3.2GHz，性能提升10%功耗降低30%。同时拥有AUTO VRS图形增强技术，为玩家带来更加逼真流畅的画面体验。其他方面，ROG游戏手机6采用满血版LPDDR5超快内存以及UFS 3.1高速闪存，充分保障游戏后台留存及加载速度。

对于游戏玩家而言，基础硬件保障游戏能够以高性能运行，但一块优秀的屏幕才是玩家最直观能够与游戏产生互动的纽带。ROG游戏手机6选用一块6.78英寸 165Hz高刷电竞屏，减少曲面屏带来的误触、偏色等问题。同时钻石排列极大提升屏幕清晰度，正面无挖孔设计让整个画面没有割裂感。这款屏幕还拥有低至1ms疾速响应时间、23ms全链路触控响应以及720Hz触控采样率，支持DC调光和111%DCI-P3专业广色域，属于电竞级手机屏幕。

ROG游戏手机6采用矩阵式液冷散热架构6.0，配合CPU中置架构，保证玩家手部握持位置保持清凉。在3300mg航天级冷却材料氮化硼以及面积大幅度提升的均温板和石墨烯作用下，能够让CPU快速导出热量，即使高负载下依然能够维持游戏满帧运行，处理器不降频。

ROG游戏手机系列一直都采用与专业游戏手柄相同的肩键设计，这次ROG游戏手机6超声波肩键再次升级，采用2×3Plus超声波肩键，单侧肩键新增按下触发双操控和按下抬起分别触发，让玩家快速打出连招，先手制敌。配合AirTrigger 6体感操控，与肩键联动，尤其是MOBA类游戏，玩家可以按住肩键并倾斜手机就能调整视野区域，精简操作步骤。

其他方面，ROG游戏手机6也针对游戏进行了优化，尤其是X-触觉震感系统，采用高端X轴线性震动马达，适配游戏多个场景，细腻的震感为玩家带来截然不同的游戏体验。配合经由瑞典音频专家DIRAC联合深度调教的双正向五磁立体声扬声器，让玩家轻松听声辨位，抢占先机。

目前ROG游戏手机6至高优惠800元，12GB+256GB 暗影黑到手价仅需4299元，16GB+512GB 暗影黑/幻影白到手更是只需4999元。除此之外，搭载天玑9000+的ROG游戏手机6天玑版同样优惠不断，12GB+256GB限时仅需3698元。配合台积电4nm工艺，天玑9000+ CPU性能提升5%，GPU性能提升10%，最高3.2GHz轻松运行高负载手游，玩家满帧游戏体验必备。以清凉迎初夏，用酷爽战崩坏，ROG游戏手机6酷冷战神即刻拥有!

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