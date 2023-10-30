销量增长2.2倍！OPPO Find N3首销成绩再创新高，竖折稳居前三季度第一

【天极网手机频道】10月27日，OPPO Find N3新品全平台开启首销，凭借划时代的影像、效率、安全能力，OPPO折叠屏首销成绩再创新高。官方数据显示，OPPO Find N3首销销量达到上代产品2.2倍，首销销售额达到上代产品2.7倍。

OPPO Find N3首销量额齐增，再创历史新高

值得一提的是，国际数据公司(IDC)也于近期发布最新中国手机市场跟踪报告。数据显示，新品Find N3 Flip系列助力OPPO以25%的市场份额位居竖折折叠屏市场第一;在前三季度，OPPO也以17.9%的市场份额在国内折叠屏市场排名第二，并以31.4%的市场份额位居国内竖折折叠屏市场第一。

2023年第三季度中国折叠屏手机市场同比增长90%

IDC指出，随着8月以来多个爆款新品的上市，中国智能手机市场热度回暖，社会各界对于智能手机的关注度明显高于上半年，消费者需求出现好转。2023年第三季度，中国智能手机市场出货量约6705万台，同比下降6.3%。基于OPPO在国内市场的稳健经营，OPPO(包含一加)在第三季度以16.2%的市场份额保持国内前二。

2023年第三季度OPPO以16.2%的市场份额保持国内市场前二

除折叠屏产品表现亮眼，OPPO其他产品线也在国内市场全面开花：2023年第三季度，Reno 10系列持续热销，稳住OPPO线下400至600美元价位段市场基本盘;旗下品牌OnePlus也延续了三位数的同比增长，持续夯实OPPO在400-600美元市场的竞争力。