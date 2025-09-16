iPhone 17即时零售订单 超90%消费者选择京东秒送

【天极网手机频道】9月12日，Apple新一代旗舰手机iPhone 17系列正式开启预购。与往年类似，Apple官网及京东等主要电商平台的首批库存迅速售罄，不少消费者未能第一时间成功购买。这场被称为“科技春运”的年度消费热潮，也推动了即时零售平台的需求增长，越来越多希望尽早体验新机的用户，开始转向能够提供快速配送的即时零售服务。

在消费者迫切需求与新机供应短期紧张的背景下，即时零售平台凭借其本地化库存和高效配送能力，成为不少人的选择。用户下单后，通常在数十分钟至几小时内即可收到新品，一定程度上缓解了抢购难的情况，提供了更便捷的购物体验。

据《2025年iPhone新品消费调研报告》显示，在通过即时零售渠道购买iPhone 17系列的订单中，超过90%的用户选择了京东秒送服务。此外通过京东秒送选购iPhone 17系列的消费者，可从全国范围内近万家Apple授权专营门店就近发货，实现快速送达，真正做到“先人一步到手新机”。

当“首发体验”成为新品消费的核心诉求，京东秒送通过其强大的本地化供应链和高效配送，正重新定义“快人一步”的购机体验。它不仅是购物的一个新选择，更是一种确保用户第一时间享受新品、无需漫长等待的可靠解决方案。