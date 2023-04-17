颜值、性能、体验三位一体，华为nova11系列重塑年轻潮流新标杆

【天极网手机频道】4月17日，华为召开nova11系列及全场景新品发布会，推出华为nova11系列新品，在设计、影像、通信以及机身质量方面都获得巨大提升，旗舰性能革新用户体验。

对于定位年轻人的nova系列，这次nova11系列可谓进行全方面升级，更贴合年轻用户喜好。nova11系列采用全新设计语言，选择时尚界偏爱的经典绿色作为主打色，将年轻用户的活力与个性融入设计理念，打造出别具一格的11号色，极具视觉冲击力。潮流的配色也传递出Z世代年轻人自信乐观的生活态度，完美契合当下年轻人的个性化需求。

同时nova11系列使用业界首创的素皮压花工艺，兼顾时尚感与耐摔性。在此基础上，nova11系列同样是业界首款将logo印在素皮上的机型，彰显出自信与时尚。通过在素皮中选用粗细适中的小荔枝纹路，让整体视觉观感更加丰富，体现年轻用户的时尚感，将潮流元素与科技产品完美融合。

作为主打年轻用户的nova11系列，ID设计十分出众，但颜值之下，华为nova11系列实力同样非常能打。对于年轻用户而言，经常存在出门忘记充电的情况，为解决这一用户痛点，nova11系列配备100W超级快充以及Turbo2.0充电模式，息屏状态下10分钟就能充至60%，20分钟即可充满电，让用户彻底告别电量焦虑。

在去年发布的华为Mate50系列中，华为自研昆仑玻璃首次登场，收获用户好评。这次nova11系列首次搭载昆仑玻璃，将为nova11系列带来更具保障的品质体验。华为开创性地重塑玻璃结构，通过复合离子强化注入生长出亿亿个纳米晶体，带来更强更硬的昆仑玻璃，使整机耐摔能力提升至10倍，并且获得全球首个“瑞士SGS五星耐摔抗冲击权威认证”，极大提升手机可靠性。

更重要的是，nova11系列支持北斗卫星通信功能，实现双向北斗卫星通信功能。这项功能可以在地面无网络信息的情况下，与外界建立一条畅通的沟通渠道，在关键时刻能够为用户构建生命通道。这项技术支持多条位置生成轨迹地图，同时新增“快捷求助”功能，可以快速选定关键内容生成求救信号，在极端情况下分秒必争向外界发送求救信息。得益于双向通信技术的实现，nova11系列用户可以与外界实现双向联络，极大提升用户安全。

双向北斗卫星通信技术与昆仑玻璃的加入，使得华为nova11系列更加可靠。尤其是对于一些充满冒险精神的年轻用户而言，卫星通信技术极大提升这部分用户的人身安全保障，昆仑玻璃则最大程度避免手机摔落导致屏幕碎屏。可以说这两项技术的下放，为年轻用户提供了最为坚实的后盾。

除此之外，华为nova11系列引入鸿蒙智慧通信，业界首发短视频引擎，支持地铁、高铁双场景。配合全新天线技术，全方位提升信号强度，在弱信号环境下依然可以获得领先其他机型的上网体验。这对于时下流行的短视频用户，可谓是个好消息，尤其是当下年轻人在通勤路途中会通过短视频来消磨时间。鸿蒙智慧通信可以在用户乘坐地铁、高铁时，通过智慧地图功能大数据搜集，智能识别路线，预判信号弱覆盖区域，提前缓存视频以减少卡顿、掉帧情况，时刻保障用户的观看体验，简直就是年轻用户的短视频神器。

华为nova11系列凭借靓丽的外观设计以及直击年轻用户痛点的软硬件堆叠，几乎重塑年轻人的用机体验。如果说旗舰机型拥有无可匹敌的硬件配置，那么nova11系列则是在此基础上将潮流元素与旗舰配置的一次完美结合，同时领先行业的昆仑玻璃以及双向北斗卫星通信技术也让年轻用户可以享受到前沿黑科技带来的超然体验。华为nova11系列于今日开启预约，并将在4月26日正式开售，喜欢的用户千万不要错过!