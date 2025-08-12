您现在的位置： 天极网 > 手机

 公众号 排行榜 发布会

荣耀Magic V Flip2高定版官宣，星空设计更显优雅精致

2025-08-12 15:32:50 作者：毛毛

  • +1 你赞过了

  【天极网手机频道】今日早些时候，荣耀正式官宣新一代竖向折叠屏旗舰Magic V Flip2系列将携手国际时尚大师 Professor Jimmy Choo 周仰杰博士打造出星空后盖设计，官微文案写到“每一处设计，都是精准到毫米的优雅;每一次开合，都像在唤醒一片私藏星空”，再配合星空设计的渲染图，背板采用独特工艺打造出星空效果，此前周仰杰还透露这款高定版会镶嵌水晶，这样优雅精致的设计吸引了不少消费者的关注。

荣耀Magic V Flip2高定版官宣，星空设计更显优雅精致

  除了外观设计，荣耀终端股份有限公司产品线总裁方飞也透露了一些荣耀Magic V Flip2的消息，方飞表示“荣耀Magic V Flip2无论是从外观到影像，还是从技术到体验，都将再攀小折叠品类的高峰”。对比上一代荣耀Magic V Flip展开薄至7.15mm，折叠薄至14.89mm，重量也控制在193g，新款荣耀Magic V Flip2很可能会更轻更薄。

荣耀Magic V Flip2高定版官宣，星空设计更显优雅精致

  至于售价，参考去年发布的荣耀Magic V Flip Jimmy Choo高定款，搭载第一代高通骁龙8+处理器，内置4800mAh电池以及16GB+1TB的存储组合，定价6999元。如果荣耀Magic V Flip2高定款也能延续这个价位确实也会给消费者带来惊喜。

荣耀Magic V Flip2高定版官宣，星空设计更显优雅精致
荣耀Magic V Flip Jimmy Choo高定款

  目前官方并未透露太多配置信息，发布时间也尚未公布，不过这款高定版也非常值得期待了。如果有兴趣的消费者不妨持续关注一下官方信息。

聚合标签：
相关产品
网友评论
发布
相关推荐
相关文章
本周热门

热门标签

毛毛

最新资讯

OPPO Reno14联动《排球少年》

热门视频

iQOO Z10 Turbo+评测视频

新品评测

OPPO K13 Turbo Pro：极致释能
热门产品排行榜
编辑推荐排行榜
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
渝B2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极魅客
X
第三方账号登录
  • 微博认证登录
  • QQ账号登录
  • 微信账号登录