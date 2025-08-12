荣耀Magic V Flip2高定版官宣，星空设计更显优雅精致

【天极网手机频道】今日早些时候，荣耀正式官宣新一代竖向折叠屏旗舰Magic V Flip2系列将携手国际时尚大师 Professor Jimmy Choo 周仰杰博士打造出星空后盖设计，官微文案写到“每一处设计，都是精准到毫米的优雅;每一次开合，都像在唤醒一片私藏星空”，再配合星空设计的渲染图，背板采用独特工艺打造出星空效果，此前周仰杰还透露这款高定版会镶嵌水晶，这样优雅精致的设计吸引了不少消费者的关注。

除了外观设计，荣耀终端股份有限公司产品线总裁方飞也透露了一些荣耀Magic V Flip2的消息，方飞表示“荣耀Magic V Flip2无论是从外观到影像，还是从技术到体验，都将再攀小折叠品类的高峰”。对比上一代荣耀Magic V Flip展开薄至7.15mm，折叠薄至14.89mm，重量也控制在193g，新款荣耀Magic V Flip2很可能会更轻更薄。

至于售价，参考去年发布的荣耀Magic V Flip Jimmy Choo高定款，搭载第一代高通骁龙8+处理器，内置4800mAh电池以及16GB+1TB的存储组合，定价6999元。如果荣耀Magic V Flip2高定款也能延续这个价位确实也会给消费者带来惊喜。



荣耀Magic V Flip Jimmy Choo高定款

目前官方并未透露太多配置信息，发布时间也尚未公布，不过这款高定版也非常值得期待了。如果有兴趣的消费者不妨持续关注一下官方信息。