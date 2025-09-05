华为官宣“见非凡”品牌活动再启航，新款三折叠续写科技创新传奇

【天极网手机频道】9月4日，华为Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会盛大启幕。会上，华为常务董事、终端BG董事长余承东不仅带来了备受瞩目的新款三折叠――华为Mate XTs 非凡大师，更官宣新一届“见非凡”品牌活动将正式开启，再度续写非凡故事新篇章。

回顾去年十月启动的“见非凡”品牌活动，华为通过一系列专访视频，带领大众走进各行各业杰出代表的生活与奋斗历程，展示了他们如何通过坚持和奋斗跨越人生的种种挑战，成就非凡人生。从用非凡的毅力与勇气征服了一个又一个难关，最终成为跳水界传奇人物的郭晶晶，到跨界转型在新领域续写辉煌的倪萍，再到以创新精神推动中国冻土技术走向世界前沿的工程师刘争平......这些非凡人物的故事，无不生动诠释华为非凡大师品牌“不是天生非凡，而是敢于非凡”的理念，激励着人们去追求自己的梦想，在自己的道路上追求“非凡”。

如今，“见非凡” 品牌计划的再启航，预示着华为将邀请更多来自不同领域的杰出人物，并以他们独特的故事和经历，进一步丰富和拓展“见非凡”的内涵。而华为Mate XTs 非凡大师的推出，则成为了这一理念的科技化身，以其卓越的创新能力和突破性的设计，完美诠释“见非凡”的精神内核。

形态与硬件层面，华为Mate XTs 非凡大师展开后拥有10.2英寸超大屏幕，搭配3K高分辨率与92%高屏占比，无论是影音播放时的细腻画质、文档编辑时的多窗口协作，还是游戏娱乐时的广阔视野，都能带来远超传统手机的沉浸感;而创新性的天工铰链系统，通过内嵌设计与一体连杆结构的组合，将机身最薄处压缩至 3.6 毫米，既解决了传统折叠屏 “厚重难携” 的痛点，又保证了开合过程的顺滑稳定，实现了 “大屏” 与 “轻薄” 的完美平衡。此外，复合超韧叠层结构与322cm² 业界最大最薄UTG玻璃的加持，让屏幕具备了内折抗挤压、外折抗拉伸的强韧性能，彻底打消了用户对 “大屏易损坏” 的顾虑，

在软件生态与智能交互层面，华为Mate XTs 非凡大师也进一步拓展了 “非凡”边界。比如针对高端用户的生产力需求，其实现了PC级应用的深度适配：PC版WIND金融终端可满足机构用户、财经媒体对全球行情、综合数据的专业需求，覆盖90%金融机构从业者;PC版WPS则1:1还原桌面端编辑能力，从文字排版、表格运算到 PDF 处理，均能实现电脑端与手机端的无缝切换，让 “口袋里的移动办公” 成为现实。

鸿蒙大屏AI的升级则让智能体验更具温度：小艺化身 “旅行管家”，可智能规划出行路线、安排沿途食宿，并生成可视化行程地图;连续翻译功能则覆盖网页、文档、应用等全场景，支持多窗口独立翻译，真正打破跨语言沟通的壁垒。这些功能的落地，让三折叠屏不再仅是 “形态新奇” 的科技单品，更成为提升用户效率、改善生活品质的核心工具。

据国际数据公司(IDC)最新报告显示，2025年上半年中国折叠屏手机市场总出货量同比增长12.6%，其中华为以75%的市场份额创下历史新高，充分彰显出其在折叠屏行业“领头羊”的地位。

相信在未来，华为还将倡导和践行“非凡精神”，在折叠屏领域不断探索、突破边界，为全球消费者带来更多超乎想象的创新产品。目前,华为 Mate XTs 非凡大师已经正式发布16GB+256GB、16GB+512GB、16GB+1TB版本售价分别为 17999元、19999元、21999元，另外还有16+1TB版华为Mate XTs 非凡大师及新款手写笔华为M-Pen 3组成的手写笔套装，售价为22499元，感兴趣的消费者可以前往华为商城、各大授权电商、华为体验店及授权零售商处预订。