【天极网手机频道】OPPO Find X9 在仅 7.99mm 的轻薄机身中，内置 7025mAh 超大容量冰川电池，相比上一代电量提升 17%，实现了轻薄与超长续航的平衡。电池采用 OPPO 自研第四代硅碳负极材料，在结构上创新采用完美球形设计，使硅碳各方位膨胀率一致，从而延长循环寿命。此外，OPPO 独家的硅负极算法能够基于电化学阻抗实时监测电池健康状态，并配合智能充放电控制，综合提升电池寿命 60%，可安心使用 5 年。

为了在有限机身空间中容纳更大容量电池，Find X9 系列创新性采用 主板倒扣设计，充分利用中框空间，为电池腾出更多安置位置，从而在不增加机身厚度的前提下，实现更持久的续航体验。

在外观方面，Find X9 背面全系采用 超精密冷雕工艺，使镜头模组与背板自然衔接，整体浑然一体，提升整机紧致感与高级质感。冷雕工艺下隐藏 悬浮式堆叠技术，集成了四摄影像系统，同时融入闪光灯、激光对焦与麦克风等组件，整体集成度极高，兼顾美学与实用。

性能方面，Find X9 搭载 联发科天玑9500 旗舰移动平台，并配合 OPPO 自研全新一代潮汐引擎 芯片级性能方案，实现性能与能效双突破。天玑9500 采用 台积电 N3P 工艺 制造，CPU、GPU 和 NPU 性能全面提升。

在实际体验中，以《王者荣耀》最高画质 120FPS 测试整局，Find X9 平均帧率几乎满帧运行，1% low 帧率表现稳定，平均功耗约 2.78W。整局游戏体验中，机身温度保持温热，兼顾性能输出与舒适手感。

在续航方面，Find X9 的 7025mAh 冰川电池 不仅容量超大，还具备持久寿命。支持 80W 有线快充 与 50W 无线快充，即便在高强度使用下，也能快速恢复电量。在室温条件下的 Wi-Fi 续航测试中，Find X9 展现出稳定、持久的续航能力，为用户提供全天候可靠的使用体验。