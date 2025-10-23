2025年10月23日，以“智联无界・生态共创”为主题的荣耀首届全球开发者大会暨AI终端生态大会在深圳坪山启幕。作为荣耀向AI终端生态公司转型的关键举措，本次大会系统展示了荣耀在AI终端生态领域的完整布局，携手全球开发者与合作伙伴，共同探索AI终端生态发展的新趋势与新机遇，开启万物智联、生态共赢的新纪元。

荣耀终端股份有限公司董事长吴晖，荣耀终端股份有限公司CEO李健，荣耀终端股份有限公司产品线总裁方飞出席大会。作为推动区域AI产业集群发展的重要窗口，荣耀立足深圳AI先锋城市基因，与当地坚实的AI终端制造实力和“车药芯智”的产业新格局紧密呼应。荣耀终端股份有限公司董事长吴晖致辞称，荣耀有幸与深圳人工智能先锋城市的创新同频共振，政策导向、技术突破与市场需求正形成合力，为产业变革按下了加速键，“AI+”浪潮正以前所未有的力量重塑终端生态。

荣耀“1×3×N”生态战略：全面构建完整的AI终端生态图景

面对AI终端生态碎片化的挑战，在AI时代构建以人为中心，硬件和软件融合的场景化生态。荣耀发布“1×3×N”生态战略，打造跨品牌、跨场景、跨设备的智能互联生态。其中，“1”代表HONOR AI Connet平台，可将荣耀的AI能力开放给所有的生态合作伙伴;“3”代表通过“生态赋能”、“渠道赋能”以及“技术与品牌赋能”三种模式扶持合作伙伴;N代表荣耀将覆盖教育办公、智能家居、音频穿戴、玩具陪伴、宠物等N个产业集群。

荣耀产品线总裁方飞表示：“秉承以人为本，科技与人文结合，最大程度释放人类潜能的愿景，荣耀正从终端设备制造商向全球领先的AI终端生态公司转型。我们发布‘1×3×N’生态战略，旨在与全球伙伴共创，构建一个以人为中心、无缝连接、无痕体验的智慧未来”。

荣耀HONOR AI Connect平台：从“互联”到“智联”，让硬件焕发智慧生命力

自2022年面向全生态产业链开发者推出以来，HONOR Connect全场景合作平台经过多年深耕，已成功连接超过3000万台生态设备，奠定了坚实的“互联”基础。如今，在AI浪潮的推动下，荣耀全新升级推出HONOR AI Connect平台，通过AI能力的全面赋能，完成从“互联”到“智联”的跨越。

荣耀HONOR AI Connect平台致力于降低生态合作伙伴的接入门槛与研发成本，开发者无需重构复杂基础平台即可直接调用成熟的语音、视觉等多模态交互能力，并享受跨场景AI协同服务。为实现这一目标，荣耀同步推出A系列软硬件一体化模组，覆盖不同算力需求，支持多样化交互方式，可灵活适配多类应用场景，该系列模组也将持续迭代推出新品，以满足未来更广泛的AI生态需求。平台通过“智联”能力的系统化开放，为生态伙伴带来智慧化共享、入口共享与生态共享，真正让每一款硬件快速焕发智慧生命力。

荣耀8大AI解决方案：让AI在每一个细节为用户创造价值

为解决用户面对“场景割裂、服务单一”的智能生态时带来的碎片化体验，并攻克行业长期存在的互联互通难题，荣耀基于HONOR AI Connect平台，发布了8大AI场景化生态解决方案，覆盖智慧家居、智慧车联、潮玩陪伴、宠物健康、运动健康、教育学习、智慧音频、商务办公等场景。此次发布的8大AI场景化生态解决方案深度融合软硬件能力，是荣耀构建AI生态的核心引擎。荣耀将把这些解决方案全面向行业开放，携手合作伙伴共同推进更多AI垂直领域的生态共创，打造一个繁荣、开放、持续进化的AI终端生态，全面构建以人为中心的智能生活闭环。

科技进化的方向是为生活注入更多理解与陪伴，打造能感知用户情绪、提供有温度体验的智慧空间。在智能家居和智慧车联领域，荣耀希望将“人、车、家 ”场景串联，形成家居、车、手机智慧协同的体验。并开放家庭与车联的全域能力，致力于打造人-车-家agent互融的生态体验，实现车机语音和YOYO智能体的联动。做到用户在不同场景间享受连贯的服务流转，推动AI从单一功能走向全场景智能融合，为万物智联的未来生活奠定坚实基础。

当然，在智能生态的道路上，荣耀从不是“孤军奋战”。目前，荣耀已携手超过200家生态合作伙伴，此次还推出了“合作伙伴扶持计划”，以IoT连接永久免费的方式，实现AI行业最优定价;并通过荣耀阿尔法全球旗舰店等门店开放计划，为合作伙伴提供更有力的资源支持与成长助力，共同打造了一个以人为中心的智慧生态。

从场景融合到生态共创，行业先锋共话终端融合新路径

在大会主论坛，紧随AI生态战略与“HONOR AI Connect”平台发布之后，一场以 “AI重构智能终端：从场景融合到生态共创” 为主题的圆桌讨论亦如期举行。荣耀产品线总裁方飞、海尔智慧家庭负责人张华军、AI新锐公司Plaud合伙人、中国区CEO莫子皓以及全球众筹平台Kickstarter的彭奕亨，在极客公园创始人张鹏的主持下，从终端、家居、AI硬件及全球视角，共同探讨AI终端生态的未来发展路径。

论坛上，各方围绕AI终端的智慧进化、场景融合与落地挑战达成共识，AI终端的未来不再由单一产品决定，而取决于一个让各方有效协作、让技术真正融入生活场景的开放生态。此次高层对话，不仅为荣耀AI终端生态的后续发展奠定了基调，也标志着中国智能终端产业正式从单点竞争迈入生态共创的新阶段。

荣耀产品线总裁方飞在讨论中表示：“在AI生态系统的参天巨树中 ，荣耀应成为‘树干’，向下整合技术根基，向上支撑场景、服务枝叶。AI时代，形态交互、服务正在发生快速变革，硬件软件要充分融合，每个硬件都值得重构一次，让我们与伙伴携手一起开放、共创、共享，China AI 智领未来。”

此外，全球首个具备自进化能力的AI智能体操作系统MagicOS 10也在今日迎来了全面解锁。MagicOS 10呈现了荣耀从OS到AIOS的五维进化路径，为AI时代终端操作系统的发展定义了全新方向，更以阿尔法战略为锚点，揭开了“以人为本、众木成林”的生态共进化蓝图。

大会现场还特别设置了超过3000平米的沉浸式体验展区，通过荣耀在AI人车家、AI宠物、AI潮玩陪伴、AI教育、开发者平台等领域能力的集中展示，全方位体现了荣耀在AI生态领域的最新成果。

作为战略落地的关键载体，深圳荣耀阿尔法全球旗舰店成为连接用户、伙伴与未来场景的实体枢纽。同时，荣耀依托“深圳前沿体验”与“坪山尖端智造”的双轮驱动，在坪山智能制造产业园以亚微米级精度与高度自动化，确保每一部终端具备顶级物理素质，构建从研发、制造到体验的完整闭环。荣耀正以“融合者”姿态，构建跨设备、跨场景的智能世界，在千亿级AI终端产业集群中持续注入创新动能，与伙伴共启万物智联新篇章。