魅族20系列官宣3月30日发布，Flyme 10系统一同亮相！

【天极网手机频道】3月8日，星纪魅族召开媒体沟通会，会上魅族宣布魅族20系列新机定档3月30日，届时Flyme 10、FlymeAuto以及领克08等也将一同亮相。

根据星纪魅族集团董事长兼CEO沈子瑜透露，目前公司正在研发XR产品，未来手机、XR和前沿技术将是星纪魅族的三条并行线。此外会上还宣布星纪魅族集团将正式成立，同时魅族全新Logo也一同公布，主题色从“魅族蓝”变成“无界黑”和“热爱红”，Slogan从「追求源于热爱」变为「热爱无界」。

情人节当天，魅族开启魅族20系列预热，如今大半个月过去，总算公布具体发布会时间。在最后一次预热中，魅族一口气发布了四款预热海报，无一例外都与魅族20 Pro有关。海报显示，魅族20 Pro将会搭载一块2K+120帧的OLED柔性直屏，采用三星E6基材，峰值亮度高达1800尼特。这款屏幕还支持魅族自研的自适应刷新技术，可在1-120帧之间动态调整，非常流畅省电。

在续航方面，魅族20 Pro这次也不负众望，搭载5000mAh超耐久电池，在1600天完整重放使用下，电池容量依然大于80%，同时还能够高强度连续使用12.3小时，刷新魅族新的续航里程碑。此外，魅族20 Pro还搭载50W Super Wireless mCharge无线超充，充至80%仅需30分钟，完整充满更是只要45分钟。

魅族20系列将会标配LPDDR5X和UFS4.0，而魅族20 Pro会提供8+256以及12+512两种存储规格，并且会提供至少三种机身配色。此外，魅族20 Pro还将支持UWB超带宽功能，以实现高精度的识别车主方位，靠近自动解锁/离车自动上锁。UWB不同于传统的通信技术，它通过发送和接收，具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来实现无线传输的。由于脉冲时间宽度极短，因此，它可以实现频谱上的超宽带(带宽在500MHz以上)。

从放出的预热海报来看，魅族20 Pro并没有采用曲面屏设计，而是回归理性，选择采用直板设计。魅族20 Pro也一改早前的圆润造型，边框采用硬朗的棱角设计，整体观感类似iPhone 13系列，不过镜头模组采用竖排设计。这样的造型也符合先前曝光的魅族20官方手机壳，也就是说基本可以断定魅族20 Pro后置镜头就是采用的竖直镜头排列设计。

近日，魅族董事长沈子瑜也在朋友圈晒出了魅族20 Pro的真机图，后排确实采用竖排垂直排列的四个摄像头，最后一个是魅族传统的环形闪光灯，而下面就是魅族标志性的Logo。魅族20系列还搭载全新超声波指纹2.0，支持0.075s疾速湿手解锁，同时智能思维引擎从“OneMind 888+”升级到“OneMind 10.0”，配备LPDDR5X内存和UFS 4.0闪存，并且将首发搭载新一代无界生态系统Flyme 10，拥有13根电竞级高能天线。

如今魅族20系列发布日期总算公布，但也让不少用户和粉丝感到愤怒，过长的预热时间消磨了用户的耐心，尤其是3月30日的发布会日期，也属于是骁龙8 Gen 2机型的垫底日期，到时候究竟会有多少用户买单，依然是个未知数。