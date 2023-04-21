魅族20系列推送Flyme 10升级包，Aicy识屏分词文本回归！

【天极网手机频道】上个月月底，魅族正式发布阔别两年之久的全新旗舰魅族20系列，在机圈引起不小的轰动。正式上市之后，魅族20系列市场表现良好，尤其是魅族20 Pro更是长期处于缺货状态。同时魅族在软件层面也积极为用户更新系统，在上市后不久就推送了一版Flyme 10更新，并且开启系统内测。最近魅族20系列再次推送Flyme 10更新，在这一代被阉割的Aicy识屏分词文本回归。

对于煤油而言，这一代魅族20系列可谓既熟悉又陌生，熟悉的是它依然叫魅族，依然运行着被煤油称之为魅族手机灵魂的Flyme系统。而陌生的是，魅族20系列在一定程度上失去了曾经魅族标志性的小而美特性，同时Flyme 10相较此前几个版本在细节的打磨以及功能迭代方面，失去了往日以用户体验为主的设计理念。

魅族手机之所以受到追捧，绝对离不开被用户奉为圭臬的Flyme系统，Flyme足够优秀的交互体验以及直击用户痛点的各个功能，让其在一众定制OS中立于不败之地。Flyme的小窗体验可谓是其中的佼佼者，即用即走的逻辑让无数用户将其称作手机系统中最好用的小窗模式，没有之一。Flyme小窗核心交互理念始终贯穿“克制”二字，在设计师眼中，手机上小小的屏幕想要实现多窗口任务有些过于牵强，小窗所要承担的并非是多任务并行，而是在需要时减少应用跳转的繁琐操作。

例如在下划栏中，用户可以长按系统设置选项进入具体操作，其他系统的惯用做法是直接跳转至系统设置界面，而魅族则是以小窗模式打开，完成设计后点击空白处关闭小窗，即用即走毫不拖泥带水。并且Flyme将小窗的开关置于屏幕左右两个边角，从边角处向中心滑动即可打开小窗菜单，一定程度上避免了误操作的可能。

此外，当用户在社交软件中分享电商购物链接时，Flyme能够自动识别软件平台，并在左下角生成小窗入口，用户无需复制链接后退到后台再打开相应的App，直接通过小窗打开商品详情页，浏览之后关闭小窗。而在长时间挂起的应用场景中，Flyme小窗同样可以划至右上角挂起，丰富用户的使用场景。

而在最新的Flyme 10中，小窗模式相较前代有所退步，虽然应用场景更广，但已经无法跳转电商购物链接，甚至Aicy识屏也遭到大改。原先Aicy识屏能够为用户提供多种信息，包括人物详情、商品详情、查询快递、分词选取、翻译等等。Flyme 10中全新的Aicy识屏形式更像iOS中的AI识别，易用度不如原先版本，甚至分词选取也遭到阉割，受到不少煤油的吐槽。

这次Flyme 10最新更新中，Aicy识屏总算加回了分词识别，但是Aicy识屏整体使用逻辑仍然存在一些问题。在视频场景中，如果用户长按倍速观看视频就会唤醒Flyme 10的Aicy识屏，导致屏幕变暗，在识别逻辑上影响用户使用体验。类似问题还有非常多，可以说Flyme 10确实在流畅度方面提升明显，甚至比肩iOS，绝对是目前国产OS系统中数一数二的存在，但是在细节方面的倒退依然影响了用户体验。

随着Flyme 10不断更新，希望后续魅族能够将此前系统中好用的功能一一找回，毕竟对于如今重新出发的魅族而言，Flyme一定是重中之重，做好用户体验远比其他方面无关痛痒的升级来的重要。因此，就目前而言魅族20系列Flyme 10的系统仍有很大优化空间，不过这也让不少粉丝愈发期待后续的系统更新。