Counterpoint预测：到2027年，全球折叠屏手机出货量将超过1亿部

【天极网手机频道】最近，Counterpoint最新的全球折叠屏智能手机追踪与预测显示，到2027年，全球折叠屏智能手机出货量预计将超过1亿部，其中三星和苹果公司占据最大的市场份额。Counterpoint还表示，从长远来看，苹果公司可能会在2025年首次推出折叠屏iPhone，有望为该细分市场带来新的增长。

去年中国成为全球最大的折叠屏手机市场，但目前仍然是小众市场。IDC报告显示，2022年中国折叠屏手机市场出货量近330万台，同比增长118%。折叠屏产品在国内智能机市场占比从2021年的0.5%上升到1.2%。2023年折叠屏手机市场延续增长势头，在品类上也更加丰富。对于那些希望在创新和高端市场保持领先地位的品牌来说，这是一个重要的细分市场。

对于普通消费者来说，拥有更大屏幕的折叠屏对于播放高清视频、游戏、多任务处理等方面都有很大的优势。而折叠屏手机作为一种新兴的设计风格，也具有时尚和个性化的特点。对于追求时尚和个性的消费者来说，折叠屏手机成为了一种吸引人的选择。另外，手机品牌推出多形态的新颖设计，也激发了消费者的好奇心和兴趣。

相对于整个智能手机市场，折叠屏手机的渗透率仍有较大的提升空间。业内外普遍认为主要是碍于折叠屏高昂的售价。未来随着技术的成熟和生产规模的扩大，折叠屏手机的可靠性和耐用性将持续提升，价格将逐渐下降。而各大品牌也将更多适配折叠屏手机的应用程序和服务，进一步丰富用户体验，相信其前景不可估量。