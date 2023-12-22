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Find N3系列跨年优惠惊喜开启，至高立省近1400元

2023-12-22 11:00:00 作者：墨将

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  【天极网手机频道】12月22日，OPPO Find N3系列折叠屏手机跨年优惠活动正式开启。Find N3 Flip 新年优惠 800元;Find N3 新年限时享“180 天只换不修”服务;更有Find N3系列“好事成双心愿礼盒”上线，组合立省近 1400 元。

  Find N3 Flip 以行业唯一的超光影三摄，全面升级的独家竖向大外屏任意窗，以及新一代优雅时尚的折叠设计，成为2023年小折叠标杆。Find N3 Flip 开售后获得积极市场反馈，开售当日即刷新行业小折叠首销日销量和销售额记录。即日起购买 Find N3 Flip ，即可享800元新年优惠，价格低至5999元起，还有机会获得Ambush联名手机壳。

  Find N3 以划时代的影像、系统、安全技术创新，提供下一代折叠旗舰体验，引领折叠屏手机进入新世代。同时，Find N3也是首个通过100万次折叠测试的折叠屏手机，实现真正的“无忧折叠”。即日起至2024年1月1日，购买Find N3，即可享受“180 天只换不修”服务。

  Find N3 系列“好事成双 心愿礼盒”同步上线，包含1台Find N3、1台Find N3 Flip及2台 Enco R Pro 真无线蓝牙耳机。礼盒仅需 16399 元，立省近 1400 元，用户可前往线下指定门店购买。

  更多资讯及优惠信息，敬请关注 OPPO 官网等渠道。

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