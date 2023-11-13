蔡司影像，心临其境 vivo X100系列正式发布

【天极网手机频道】2023年11月13日，vivo X100系列在国家游泳中心(水立方)发布。vivo秉承“坚持创新，追求极致”的原则，在用户导向的核心价值理念下打造每一代X系列产品。vivo以满分的影像、满分的性能、满分的体验，将X100系列打造为满分的年度旗舰作品。

vivo产品副总裁黄韬

本次发布的vivo X100系列包括X100、X100 Pro两款机型。以新一代自研影像芯片、更高标准的光学镜头模组带来非凡的影像体验;与MediaTek联合研发新一代旗舰平台，实现CPU、GPU等多项性能突破;落地终端侧70亿参数大语言模型，跑通端侧130亿参数模型，使X100系列成为拥有出色智慧能力的AI大模型手机;出众续航的蓝海电池、全新OriginOS系统，刷新高端旗舰使用体验;以“日月星辰”为灵感，推出落日橙、白月光、星迹蓝、辰夜黑四款高阶配色。vivo X100系列于11月21日正式开售，售价3999元起。

持续创新动力之源 vivo「蓝科技」展现中国科技创新实力

发布会上，vivo产品线副总裁黄韬介绍了vivo的技术品牌“蓝科技”。他表示：“从X1到X100，每一代X系列产品都有突破与创新。持续超饱和的投入，让vivo积蓄了雄厚的能量，蓝科技是vivo产品核心竞争力的基石，也是领先产品体验的来源，未来vivo会坚定地持续深耕底层技术，让蓝科技越来越强大。”作为vivo的技术品牌，“蓝科技”也多次出现在本次发布会的各个环节，向大众展示vivo产品功能持续创新背后的动力源泉。

vivo技术品牌“蓝科技”

蓝心大模型以行业先发优势，改变手机技术生态、引领行业发展格局，以更强大的人工智能来提升用户体验并开辟新赛道。vivo X100系列通过大参数AI算力的端侧部署与云端服务，全面覆盖核心应用场景。蓝心小V智慧助理功能，提供超能语义搜索、超能问答、超能写作、超能创图和超感智慧交互五大体验，让X100系列变为真正的“智能体”。

蓝心小V

蓝晶芯片技术栈通过深入研究底层芯片技术，结合vivo自研影像芯片能力，促进产业链协同研发，以软硬件一体化设计带来更强大的性能体验。蓝海续航系统多管齐下，打造更大容量、更快闪充、更轻薄体积的电池技术，同时开创了开源、降耗、提效的全新模式，满足用户对手机续航的新需求。蓝河自研操作系统面向AI时代打造万物互联生态，具备更智能、更流畅、更安全的特性。

vivo“蓝科技”的亮相，不仅宣示了vivo自主创新的底气，也将进一步推动产业链整合发展，让vivo的自研技术能力，为合作伙伴提供上升气流，实现共同进步。

软硬件大迭代，推动移动影像技术进步

多年来，vivo X系列持续发力影像赛道，为智能手机带来更多专业功能，让消费者轻松享受移动影像技术革新带来的顶级画质效果。近年来，每一代X系列产品都成为了引领移动影像潮流的先锋，赢得了“年度移动影像旗舰”的赞誉。

vivo X100系列通过全新的蔡司光学摄影系统、6nm自研影像芯片V3支持下全套升级的计算摄影、全新超感人像系统及原像引擎算法，带来光学、算力、算法层面的大幅度升级，让X100系列在长焦、人像、夜景、视频等场景都带来满分的影像体验，再一次掀起移动影像技术大迭代。

vivo X100系列影像能力

无潜望不旗舰，vivo将vivo X90 Pro+的大底潜望长焦带到了vivo X100中，光圈升级至f/2.57，不仅能够实现至高100倍数码变焦，还支持1:2的等效放大率，依靠原像引擎获得几乎无损的1:1放大率，实现长焦微距功能。vivo X100 Pro成为首个搭载蔡司APO超级长焦镜头的移动影像设备，在浮动镜组技术的加持下，为X100 Pro带来更极致色差控制和解像力表现的长焦画质。凭借出色的长焦素质，X100系列全系实现长焦微距功能，并具备拍摄长焦悬日的出众能力。此外，vivo X100 Pro搭载的精度跃迁一英寸主摄，在一英寸传感器基础上叠加vivo自研原像引擎，提高整体及边缘画质，实现画质的越级提升，漫天星空，抬手可得。

vivo X100 Pro搭载vivo新一代6nm自研影像芯片V3，通过全新设计的多并发AI感知-ISP架构，带来第二代FIT双芯互联系统，以更强大的实时影像算力为视频拍摄进行算法赋能，实现4K电影人像视频、4K视频后编辑处理两项安卓首发，推动手机视频拍摄进入强计算摄影时代。

长焦悬日

凭借出众的影像系统，vivo X100系列带来了众多专业级的影像功能。例如凭借光学、算法能力的升级，vivo克服极远、极亮、环境极复杂三大挑战，在vivo X100系列中推出拍摄长焦悬日的能力，向多年来移动影像产品未曾涉足的创作场景发起挑战，帮助用户轻松拍出一轮圆满而温暖的红日。

vivo X100系列还带来全焦段人像功能，得益于vivo原像引擎，人像模式覆盖从24mm到100mm拍摄人像的黄金焦段，全面展现人像摄影的无限魅力。通过深度感知的虚化渲染技术和全新的蔡司B-Speed光斑风格，让移动人像摄影的品质、效果达到新的高度。

vivo携手产业链伙伴，集影像技术研发之大成，不断创立和提升更先进的光学和数字影像技术，助力行业技术发展。蔡司消费光学品类管理及销售和市场营销负责人Sebastian Doentgen先生出席发布会并发表演讲。“vivo与蔡司建立了一个从光学设计、质量控制到制造标准的联合研发流程。双方汇集了顶尖的光学和影像技术，并联合开发软件算法。彼此的合作拓宽了移动影像领域的边界，使新的数字技术、影像、光学设计和系统集成在这一领域相互协同、相得益彰。”Sebastian Doentgen先生表示。

2024年，vivo还将再度携手世界顶级赛事欧洲杯，作为官方手机继续与球迷用户深度互动、共襄盛举――用蔡司超级长焦，记录非凡时刻。

日月星辰，人文主义的满分表达

vivo拥有平凡的梦想和更关注当下的价值观。心中有日月，手可摘星辰，是vivo X100系列的设计灵感，深刻的表达了既仰望宇宙，更关注自我的人文主义。

vivo X系列近年来一直遵循「天圆地方」的东方美学设计理念。这一次，vivo在传承数代的“云阶”造型基础上，将日月星辰纳入X系列“天圆地方”的东方美学体系。选取上弦月和日食的标志形象，打造出极具辨识度的“月环云阶”和“日环云阶”，以镜面不锈钢材质配合内斜高光云阶造型，带来刚柔并济的光影层次感。外圈的“太阳纹”工艺精致细腻，让月牙和日光更显灵动。

落日橙、白月光、星迹蓝、辰夜黑四款高阶配色

四种配色方案的灵感同样取自日月星辰。“落日橙”采自太阳的暖色，以“水波纹”纹理的素皮包裹，绘出一副落日海景的印象。“白月光”在清透的玻璃上注入朦胧的月光，清爽雅致。“星迹蓝”采用银色作为底色，将斗转星移产生的轨迹注入深邃的蓝色，围绕镜头组旋转拉伸，营造出十足的科技浪漫感。“辰夜黑”则极具太空科技感，还原苍茫宇宙中若隐若现的星光，璀璨而克制。三款玻璃和一款素皮，无一不在精雕细琢中尽展东方科技美学之典范。

从联合调校到共同探索，走出芯片技术研发的“vivo道路”

相比于其他技术创新，芯片调校不仅需要庞大的综合投入，还更加考验产业经验与合作深度。经过多年的技术同步与磨合，从联合调校、联合研发，到今天的共同探索，随着vivo与MediaTek合作的不断深入，天玑系列旗舰平台的性能和功耗能力也在不断刷新。在vivo蓝晶芯片技术栈和MediaTek的共同探索下，天玑 9300旗舰平台实现了质的飞跃。

全球首发蓝晶 x 天玑 9300

早在3年前，vivo与MediaTek探讨了全大核架构设计构想，并最终共同探索了天玑 9300旗舰平台的“全大核”架构。这种由产品极致表现逆推底层功能创新，以联合创新牵动芯片底层技术突破的模式，成为了手机产业技术联合创新的新范式，也成为vivo X100系列的最大看点之一。“全大核”旗舰平台天玑 9300在6nm自研影像芯片V3的加持下，实现了CPU、GPU、APU、ISP等关键指标的全面突破，以更强性能、更低功耗打破安兔兔跑分纪录。在各种游戏的重载测试中均做到满帧且稳帧运行，同时还带来了低功耗的出众表现。

八大赛道专属调校

另外，vivo X100系列全球首发LPDDR5T内存，传输速率高达9.6Gbps，配合UFS4.0和天玑 9300旗舰平台打造新一代“性能铁三角”，充分释放天玑 9300旗舰平台的巅峰能力。正如vivo产品副总裁黄韬所说：天玑 9300因vivo X100而生，vivo X100为天玑 9300而来。

满分体验，打造旗舰综合体验新高度

除了影像、设计和性能，vivo X100系列还带来更高性能的电池技术、更完备的通信体验和更具智慧的操作系统，满足用户对高端旗舰手机的综合期待。

vivo X100蓝海续航系统

vivo蓝海续航系统将全新设计的大电池与软硬件算法优化相结合，从电池技术、器件选型和底层省电算法入手，在根本上解决手机能耗问题。

通过定制专属蓝海电池，vivo X100系列实现更大的容量、更快的充电速度以及更轻薄的机身。X100和X100 Pro的电池容量分别为等效5000mAh和等效5400mAh。其中X100采用双电芯120W有线闪充，X100 Pro采用双电芯100W有线闪充，并支持50W无线闪充。在系统的优化下，能够实现10天超长待机、近8小时重度游戏续航，4秒钟零电极速启动等能力，让用户远离用电焦虑。

vivo X100 Pro的寰宇信号放大系统全方位加强Wi-Fi、蜂窝网络和GPS定位等多重信号强度，带来抬杆导航功能，为用户带来前所未有的通信体验。

vivo X100系列概述

此外，vivo X100系列还将首发拥有丝滑流畅的触屏体验和猫眼护眼模式的超视网膜8T护眼屏，全系支持IP68级防尘防水、全场景NFC、X轴线性马达和红外遥控功能。X100 Pro还搭载3麦6通道收音系统，高端旗舰水准配置全面拉满。

此次发布会还推出了全新升级的 vivo WATCH 3 。产品外观采用3D超大弧面玻璃和不锈钢数字表冠，整体更具个性化，配合软胶与真皮两种材质的表带以及多元化的表盘，打造专属风格。同时，vivo WATCH 3还首发搭载自研蓝河操作系统，升级多通道星环健康监测，拥有专业AI跑步教练和百余项运动等功能，提供更便捷更科学更健康的体验感受。vivo WATCH 3蓝牙使用场景下最长续航可以达到16天，且支持独立通信，该模式下常规使用场景续航可达7天。同时，新增了手表应用商店，可下载使用微信、支付宝、百度地图等第三方App。

vivo WATCH 3

vivo WATCH 3现已开启火热预售，蓝牙版零售价1099元起，eSIM版1299元起，首销购机限时优惠50元，至高享6期分期免息，搭配X100系列组合购优惠100元，11月21日正式开售。

影像加大赛拉开帷幕，新增微距单元与X100特别活动

随着X100系列的发布，vivo与蔡司联合举办的2024vivo影像加手机摄影大赛正式开启。本次大赛在人像、风光、夜景、组图、运动的基础上，特别新增微距投稿单元。在奖项设置上，除了常规单元奖项外，还有组委会特别推荐、X系列最佳影像奖、S系列专业影像奖、蔡司专业影像奖、青年摄影师奖奖励创作者们，期待各位不同视角下的精彩创作。

2024vivo影像加手机摄影大赛

2024vivo影像加手机摄影大赛自vivo X100系列发布当日同步开启，特别策划的X100系列“落日时分，再加一张”特别活动将于11月21日正式开启。

vivo X100系列售价3999元起，11月21日多平台全面开售

vivo X100系列售价在此次发布会上公布，其中vivo X100 12GB+256GB版本、16GB+256GB版本、16GB+512GB版本、16GB+1TB版本和16GB+1TB(LPDDR5T)版本价格分别为3999元、4299元、4599元、4999元和5099元。vivo X100 Pro 12GB+256GB版本、16GB+256GB版本(线上专供)、16GB+512GB版本和16GB+1TB(LPDDR5T)版本价格分别为4999元、5299元、5499元和5999元。

vivo X100系列售价

vivo X100系列销售渠道

vivo X100系列于11月13日发布会后全面启动预售，预售期间用户可享受24期免息分期、限量价值299元TWS A2耳机、以旧换新至高补贴1400元首发专项权益，vivo X100系列于11月21日正式开售。用户可通过vivo官网、vivo京东自营官方旗舰店、京东vivo官方旗舰店、天猫vivo手机官方旗舰店、拼多多vivo官方旗舰店、vivo手机苏宁自营旗舰店、天猫苏宁易购官方旗舰店、招商银行掌上生活、分期乐、小红书、唯品会、中信银行动卡空间、平安银行口袋商城、vivo体验店专卖店、vivo终端各大门店等线上线下渠道预定或购买。vivo X100系列正式开售后仍可享受至高24期分期免息等福利。最终规则以店铺公示详细规则为准。

vivo X100系列尊享服务体验